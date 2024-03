Babiš s Okamurou ve sněmovně trhá rekordy. Vláda zvažuje použití "jaderného kufříku"

Do českého politického slovníku se dostalo označení "jaderný kufřík". Tak opozice říká návrhu koalice na omezení vystoupení před schvalováním programu schůze. To by se dotklo zejména šéfů opozičního ANO Andreje Babiše a SPD Tomia Okamury, kteří v tento čas mluví dlouze a často bez souvislosti s programem. Vláda však s prosazením nových pravidel váhá, protože se bojí reakce opozice.

"Připravil jsem si 16 krásných bodů na program dnešní schůze. Budu rád, když tyto věci tady prodiskutujeme," začal své úterní vystoupení ve sněmovně předseda ANO Babiš. Potvrdil tím trend, který nasadil od začátku volebního období společně s šéfem druhé opoziční strany, SPD. Oba ve chvílích, kdy by se mělo debatovat pouze o programu schůze a následně o něm hlasovat, využívají jako šéfové stran toho, že mohou kdykoliv vystoupit a mluvit neomezeně dlouho. Od začátku tohoto volebního období strávili poslanci debatováním nad programem rekordních 372 hodin. Předchozí sněmovně to zabralo pouze 175 hodin, navíc za celé čtyřleté období. Související Báli se, že by mě lidé volili, říká Okamura. Po tlaku ODS a TOP 09 z voleb odstoupil Vládní politici tak nyní debatují o tom, jestli neudělat změny, které by desítky minut dlouhá vystoupení omezily. "Obstrukce opozice dosáhly nebývalých rozměrů," zlobila se už několikrát předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vládní koalice by díky většině ve sněmovně mohla určit čas, který lze věnovat debatě před schvalováním programu. Pekarová Adamová říká, že přijetí takových pravidel je reálné. Odvolává se na nedávný výrok Ústavního soudu, který upozornil, že opozice nesmí uměle prodlužovat jednání sněmovny tak, že by bránila většině vládnout. Šéfka sněmovny nicméně přiznává, že v koalici zatím vítězí názor s přijetím změn počkat. Vládní politici se bojí, že by opozici změna, kterou označuje za "jaderný kufřík", vyprovokovala k hledání nových způsobů, jak ještě více jednání zdržovat. "Mnozí v koalici se obávají, že už by to byla velká válka," říká Pekarová Adamová. Mezi největší odpůrce změn namířených proti opozici patří ve vládním táboře předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Dlouholetý poslanec namítá, že podobné problémy mezi opozicí a vládou existovaly i v minulosti a vždy bylo nejlepší se nakonec nějak dohodnout bez změn pravidel. Obává se také toho, že by dnešní vládní většina mohla skončit po příštích volbách v opozici a nynější změny by se obrátily proti ní. Související Foto: Poslanci oblékli kroje, připíjeli si slivovicí a tančili. Má z toho být tradice 27 fotografií Nejde však jen o dlouhé debaty nad programem schůze. I další statistiky ukazují, že současná opozice reprezentovaná dvojicí Babiš - Okamura překonává v délce průtahů všechny jejich předchůdce v historii samostatného českého státu. Rekordně často sněmovna jednala po půlnoci, od podzimu 2021 jednadvacetkrát. Zatímco v minulém čtyřletém období měla sněmovna celkem 119 schůzí, ta nynější lehce za polovinou svého mandátu brzy dosáhne stovky. Poslanci ANO a SPD ale sněmovní rekordy svádí na koalici. Například bývalý šéf sněmovny za ANO Radek Vondráček tvrdí, že Babišovi nezbývá nic jiného než dlouho hovořit při schvalování programu. "Kdyby nám vládní většina nebránila v tom, aby mohly být schůze k bodům, které navrhujeme, tak by opozice mluvila na těchto schůzích. Stejně tak bychom vystupovali při interpelacích, jenže ty byly od loňského října jen výjimečně," tvrdí Vondráček.