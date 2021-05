Obraz i zvuk zmizely, poslanci jednají o Hamáčkově cestě do Moskvy v utajeném režimu

Poslanecká sněmovna se v úterý rozhodla pro krok, ke kterému sahá jen velmi výjimečně. Poslanci využili možnost, že mohou své jednání před veřejností utajit a zvolit neveřejné zasedání. Přesně k tomu došlo po třetí hodině odpoledne, kdy se poslanci zabývali chováním místopředsedy vlády Jana Hamáčka v kauze Vrbětice a jeho neuskutečněnou cestou do Moskvy.

Zasedání sněmovny ještě v úterý odpoledne ani nezačalo a už bylo jasné, že bude hodně výjimečné. V kuloárech sněmovny stáli vedle sebe šéf civilní kontrarozvědky BIS Michal Koudelka, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman či policejní prezident Jan Švejdar.

Trojice mužů, kteří byli připraveni popsat poslancům chování místopředsedy vlády a ministra Jana Hamáčka (ČSSD) v kauze Vrbětice. Vše ovšem jen v utajovaném režimu na neveřejném zasedání poslanců.

Jedna aktuální informace ⁦@Aktualnecz⁩ : Šéf tajné služby Michal Koudelka je už ve sněmovně. Za chvíli se zavřou před veřejností dveře jednacího sálu a začne tajné jednání především o Janu Hamáčkovi. O výsledku vás budeme na ⁦@Aktualnecz⁩ informovat. pic.twitter.com/OU1AUHiWDf — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 4, 2021

Všichni tři byli pod bedlivou kontrolou policistů. Stačilo se k nim přiblížit v předsálí jednacího sálu a vytáhnout mobilní telefon a ochranná služba okamžitě novináře upozorňovala. "Sem nyní nemůžete, tento prostor je uzavřený i pro novináře," tvrdili policisté a kohokoliv mimo poslanců odváděli pryč.

Šéf tajné služby, policejní prezident a nejvyšší žalobce si ale museli ještě počkat, poslanci se nejdříve domlouvali, jestli vůbec jednání před veřejností uzavřou a pokud tak učiní, tak zda si odhlasují, že nebude pořízen z jednání žádný záznam.

O utajované jednání usiloval ministr vnitra Jan Hamáček, nejostřeji sledovaný politik, který po letech v politice věděl, že nynější kauza může znamenat jeho politický konec. Server Seznam Zprávy totiž v úterý ráno napsal, že Hamáček údajně chtěl utajit podíl ruských agentů na výbuchu muničních skladů ve Vrběticích mimo jiné výměnou za milion dávek ruské vakcíny Sputnik. Od rána tak Hamáček mohl v médiích sledovat hlasy řady opozičních politiků, kteří jej vyzývali k rezignaci, pokud jsou publikované informace pravdivé.

Ještě ani nezačalo v úterý odpoledne neveřejné zasedání a Hamáček přišel k mikrofonu poprvé s tím, že má čisté svědomí. "Jsou to lži a nesmysly," prohlašoval a sliboval, že právě na jednání bez kamer a veřejnosti dokáže svou nevinu. Podle něj by prý bylo nemyslitelné, aby jednal o nějakém utajení s Ruskem, když už tehdy některá česká média měla informaci o podílu ruských tajných služeb. "Celá bezpečnostní komunita věděla, že s tou informací pracují média, nedávalo žádný smysl, že bych měl v plánu něco Rusům slibovat. Já jsem nic slíbit nemohl, protože reakci médií nikdo nemohl ovlivnit," argumentoval.

Následně se ale mohli sami poslanci v jednacím sále přesvědčit, že uspořádat neveřejné zasedání není nijak jednoduché. Než vůbec začalo, museli splnit několik podmínek. "V sále nemůžou být přítomna zařízení umožňující nahrávání jako mobilní telefony, notebooky, tzv. chytré hodinky a podobné věci," vysvětloval předsedající schůze Vojtěch Filip.

Ministr Hamáček opětovně naléhal na poslance, že pravdu jim může sdělit jen na neveřejném zasedání. "Chci jenom upozornit, že pokud má sněmovna dostat kompletní informaci, tak bude třeba sdělovat informace, které nejsou veřejné, zazněly na jednání, které byly v nějakém režimu utajení. To znamená, že sněmovna bude pracovat s utajovanými skutečnostmi," pronesl.

Následná hlasování ukázala, že poslanci souhlasí s takovým způsobem jednáním. "Vyhlašuji ještě předtím patnáctiminutovou přestávku," oznámil předsedající Filip a vyzval poslance, aby si mobily či notebooky skutečně schovali.

Byly to poslední chvíle, kdy ještě mohli Filipa a další poslance sledovat přítomní novináři nebo přes internet veřejnost. Následně už dal Filip pokyn technikům ve sněmovně, aby vypnuli veškeré kamery a zvuková zařízení. Zcela výjimečné jednání poslanců začalo aniž by bylo jasné v kolik skončí. Sami poslanci odhadovali, že bude trvat možná až do šesti hodin odpoledne.

