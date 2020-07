Sněmovna bude nabízet med svého předsedy Vondráčka. Včelařství je koníček, říká

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček prosadil změnu, díky které může dolní komora parlamentu od tohoto měsíce vůbec poprvé prodávat upomínkové a propagační předměty. Mezi nimi by se mohl objevit i med, který stočil právě Vondráček. Včely chová na terase vily, v níž v Praze jako šéf sněmovny bydlí. S chovem mu prý zdarma pomáhá jeho kamarádka.

Radek Vondráček je mužem několika profesí. Je nejen šéfem sněmovny a místopředsedou hnutí ANO, ale také spolumajitelem advokátní kanceláře či kytaristou a zpěvákem - loni při rekonstrukci jednací síně na sebe upozornil tím, že po večírku ve sněmovní restauraci vyskočil na předsednický pult a hrál na něm na kytaru.

On-line deník Aktuálně.cz ale nyní objevil další Vondráčkovu profesi. Předseda sněmovny chová na zahradě služební vily včely a s pomocí své kamarádky má za sebou i první desítky kilogramů stočeného medu.

"Já jsem teprve včelařský učeň s velkou pokorou. Studuji literaturu, kamarádka mě zaučuje a postupně ukazuje, jak co dělat. A když se o včelách dozvíte víc, získáte obrovský respekt až úctu k tomu, co dokážou. Je to opravdový zázrak přírody," říká Vondráček.

Ani na opakované žádosti ale nechtěl jméno své kamarádky prozradit nebo o ní říci něco více. "Jde o to, že se z veřejných peněz zatím na samotný med nevydalo nic, tím pádem skutečně není na místě medializovat paní včelařku," namítá.

Včelstva na rezidenci předsedy sněmovny

Vondráček tvrdí, že jde skutečně jen o jeho nadšení pro včelaření. Už před několika lety ho zaujal projekt takzvaných městských včelstev, proto se přibližně před rokem obrátil na kancléře sněmovny.

"Navrhl jsem, že by to byl dobrý nápad mít svá vlastní včelstva, umístěná někde na střeše nebo terase sněmovny. Bohužel se ale žádná vhodná plocha pro tyto účely ve sněmovně nenašla," vysvětluje s tím, že poté se právě setkal se zmiňovanou kamarádkou včelařkou. "Napadlo ji, že by to bylo možné zrealizovat v rezidenci předsedy Poslanecké sněmovny, kde bydlím," řekl Vondráček, který žije ve funkcionalistické vile v Praze na Břevnově.

Na terase této vily je nyní pět včelstev a Vondráčkovi se podařilo vytočit kolem čtyřiceti kilogramů medu. "Další med vytočím pravděpodobně už brzy. Ještě v okolí kvetou lípy a městský med z Prahy je vynikající. Vzhledem k letošnímu deštivému počasí bude medu méně, protože včely nemohly vyletět a med spotřebovaly pro sebe," popisuje.

Zároveň tvrdí, že ho ke včelaření inspiroval nejen jeho zájem o zvířata a krajinu, ale také příklad jiných politiků. Vzpomíná přitom předsedu slovinského parlamentu, který je podle něj velkým propagátorem chovu včel i na mezinárodní úrovni, a také slovinskou velvyslankyni, která plánuje umístit včely na ambasádu Slovinska.

Sněmovna může nově prodávat upomínkové předměty

Příběh "včelaře Vondráčka" ale tímto nekončí, protože jeho med se dostane do nabídky Poslanecké sněmovny, a to především jako dárek, i když je možný i jeho prodej. Od 1. července totiž platí změna jednacího řádu, která to povoluje.

"Legislativně to je možné, protože od tohoto data vstoupila v platnost novela zákona o jednacím řádu, podle které je kancelář sněmovny oprávněna prodávat upomínkové a propagační předměty, které se vztahují k činnosti sněmovny nebo kanceláře sněmovny. Příjem z prodeje upomínkových a propagačních předmětů kanceláří sněmovny je příjmem státního rozpočtu," uvedl vedoucí tiskového oddělení sněmovny Roman Žamboch.

"Obchod se suvenýry je legislativně možný, ale jeho podoba a praktické záležitosti ještě zdaleka nejsou vyřešené. Jestli jednou bude med v nabídce obchodu, není v tuto chvíli jisté. Záleží i na tom, jestli v budoucnu najdeme schůdný ekonomický model. V současnosti je tento med zamýšlen především jako dárek návštěvám a propagace včelařství," dodává Vondráček.

Podle Žambocha přišel s myšlenkou na prodej předmětů právě Vondráček společně s vedoucím kanceláře Janem Morávkem. "Inspirovali se při služebních návštěvách některých zahraničních parlamentů. Například v britském parlamentu v Londýně mají návštěvníci možnost koupit si nějakou drobnost, která jim tuto návštěvu bude připomínat. A tak bychom to chtěli mít i u nás," dodal Žamboch.

Konkrétně jmenoval například propisovačky, bloky a další drobné předměty se sněmovním logem, stejně jako různé knihy shrnující například historické výstavy s parlamentní tematikou nebo fotografické knihy o sněmovních budovách a jejich historii.

Kamarádka nabídla včelstva i úly zdarma, tvrdí Vondráček

Aktuálně.cz zjišťovalo podrobnosti darování či prodeje Vondráčkova medu, stejně jako to, kdo a za kolik kupoval včelstva nebo platil zmiňovanou včelařku. "V dnešní době to možná zní až neuvěřitelně, ale paní chovatelka opravdu poskytla včelstva, úly a veškeré vybavení bezplatně. Jejím hlavním motivem je propagovat včelařství," říká Vondráček.

"Moje kamarádka je zkušená chovatelka, a když to budu brát čistě právně, včelstva jsou stále jejím vlastnictvím. U mě jsou zatím jen umístěna. Samozřejmě v souladu s příslušným povolením veterinární správy," dodává.

Za jakou cenu bude sněmovna med od včelařky kupovat, se podle Vondráčka ještě řeší. "Zde jsme teprve ve fázi úvah. Vyprodukovaný med si sněmovna odkoupí od majitelky včelstev za cenu obvyklou, následně se použije jako originální dárek nebo propagační předmět. Sněmovna není od toho, aby dělala reklamu. Nejde o komerční projekt," podotkl Vondráček s tím, že prodej suvenýrů ještě nebyl zahájen.

"Počítáme spíše se zářím. Musíme připravit prodejní místo, které bude v našem infocentru v podloubí na Malostranském náměstí. Zároveň se pracuje na metodice tvorby cen těchto upomínkových předmětů, na čemž se částečně podílí i ministerstvo financí," řekl Roman Žamboch.

Každopádně med už má svůj název - Parlamed. Přišel s ním Radek Vondráček. "Myslím, že to bude hodně osobní dárek nejen pro mé zahraniční kolegy a návštěvy," těší se a popisuje, jak mu slovenský premiér Igor Matovič věnoval bezový sirup vyrobený doma členy jeho rodiny. "Až přijede příště, dostane pravý Parlamed," avizuje Vondráček.

Svůj nápad s možností nabídky suvenýrů si velmi pochvaluje. "Po celém světě je zcela běžné, že si parlamenty mezi sebou dávají dárky. My například nejčastěji darujeme zahraničním partnerům a protějškům výrobky z českého skla nebo Parlamentní víno, čímž propagujeme naše tradiční sklářství či vinařství," uvedl Vondráček, podle kterého bude med vzhledem ke své nižší ceně spíše drobným darem. "O to ale bude originálnější a osobnější dárek. Jediným cílem je vyzdvihnout včelařství a také možnosti chovu včel ve městě," prohlašuje.

Video: Nebude máslo ani mléko. Včely vymírají. Denně se cpou řepkou a zase řepkou, říká Mikeš