Sněmovna bez opozice se postavila proti sjezdu sudetských Němců v Česku

Poslanecká sněmovna se ve čtvrtek z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovanému na konec příštího týdne ustoupili.
Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V opozičních lavicích na místech lidovců byl transparent se vzkazem Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte.
"Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním 76. sněmu Sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky, a to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci části tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání," stojí v usnesení.
Dolní komora v něm také odsoudila jakékoli projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání v Česku.
Pro návrh usnesení hlasovalo 73 ze 77 přítomných poslanců koalice. Proti nebyl nikdo. Čtveřice zákonodárců vládního tábora se hlasování zdržela, a to David Kasal, David Pražák, Roman Kubíček (všichni ANO) a ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Česku se setkání uskuteční poprvé. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti.
"Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili," stojí ve sněmovním usnesení. Předák sudetských Němců Bernd Posselt i David Macek z Meeting Brno již zdůraznili, že se sjezd v Brně od 22. do 25. května určitě uskuteční.
Dolní komora ale také vyzdvihla v usnesení význam Česko-německé deklarace z roku 1997 pro utváření moderních vzájemných vztahů. Připomněla, že obě země uzavřely deklarací některé sporné otázky v pohledu na minulost.
Poslanci začali o sjezdu jednat minulý týden v úterý, debatu po více než šesti hodinách přerušili. Čtvrteční mimořádné jednání, které iniciovala koalice, trvalo zhruba hodinu. Sněmovní opozice tvrdí, že debata o setkání sudetských Němců v Brně se v dolní komoře neměla vůbec konat.
