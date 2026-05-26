26. 5. Filip
Sněm sudetoněmeckého sdružení v Chebu teď není reálný, míní zástupci města

Konání sněmu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Chebu není v současné době reálné. Není, kdo by takovou akci zaštítil a zorganizoval, město ani nemá dostatečnou kapacitu, řekl v úterý bývalý starosta Antonín Jalovec (VPM). Reagoval tak na pondělní výrok předáka SdL Bernda Posselta, podle něhož konání sněmu plánuje chebská iniciativa v čele s Jalovcem.

Páteční program Sudetoněmeckého krajanského sdružení na Moravském náměstí v centru Brna.
Z pátečního programu Sudetoněmeckého krajanského sdružení na Moravském náměstí v centru Brna.Foto: Aktuálně.cz / Daniel Kraus
Exstarosta tento výrok dementoval, přestože by osobně s takovou akcí neměl problém. Současný starosta Chebu Jan Vrba (ANO) uvedl, že nechce dobré přeshraniční vztahy zatížit možnými kontroverzemi.

Posselt na sjezdu sudetských Němců v Brně řekl bavorské veřejnoprávní stanici BR, že sjezd by se mohl v budoucnu konat střídavě v Bavorsku a Česku. O pořádání některého z příštích sjezdů podle něj usiluje „několik českých měst“, jako příklad uvedl Cheb, kde podle něj příslušnou občanskou iniciativu vede bývalý starosta Jalovec.

„Žádná taková iniciativa neexistuje. Možná to vzniklo tím, že jsem před dvěma týdny na facebooku napsal, že jedním z mých snů je, že by se v Chebu sněm konal. Nicméně žádná iniciativa neexistuje, ani se mnou, ani s někým jiným,“ řekl v úterý Jalovec. Podle něj by se případného pořádání sněmu v Chebu musela chopit nějaká občanská iniciativa, podobně jako tomu bylo v případě sněmu v Brně, který byl součástí akce Meeting Brno. Jenže Cheb na rozdíl od Brna i s případnou pomocí Františkových Lázní nemá v současné době dostatečnou kapacitu, aby mohl pořádat tak velkou akci, míní Jalovec.

Teoreticky by podle něj mohly být iniciátorem akce nadace, které v Chebu fungují a které mají ve své náplni spolupráci s Německem. Zmínil Nadaci Historický Cheb nebo Nadaci Český les, jež vznikla v souvislosti s vrácením lesních pozemků, které leží v Německu, městu Cheb. Ale i u nich Jalovec nevidí potřebu a kapacity se do takové akce zapojit.

To v úterý potvrdil i současný starosta Chebu Jan Vrba (ANO). „V současné době bych o takové věci nechtěl spekulovat. My jako město máme s německou stranou dobrou spolupráci, o víkendu jsme si připomněli 20 let od společné Krajinné výstavy, spolupracují spolu školy z Chebu a z Německa, sportovní kluby, spolupracujeme v kulturní oblasti. A myslím, že taková forma spolupráce je v současné době optimální,“ řekl.

Starosta poznamenal, že lidé v Chebu dnes většinou nevnímají Němce nijak negativně, možná by ani s konáním sněmu SdL problém neměli. Mohli by je ale mít spíš lidé odjinud, míní. Stále existují starší lidé, jejichž rodiče po válce do pohraničí přišli a mohou cítit nějaké ohrožení. Proto by podle Vrby nebylo vhodné, aby se do fungující obecní a společenské spolupráce zanášela „vyšší politika“.

Národovecké hnutí Obrana národa vyrazilo do Brna protestovat proti sudetoněmeckému sjezdu. V sobotu si chtěli počkat na průvod smíření, který připomíná oběti vyhnání Němců. Během čekání se ale stihli rozhádat. Reportér Aktuálně.cz zachytil rozklad hnutí v přímém přenosu. | Video: Vratislav Dostál
FILE PHOTO: Marco Rubio steps down as acting head of the US National Archives

ŽIVĚ Dohoda je stále možná, vyjednávání by mohlo trvat několik dní, uvedl Rubio

Dohoda s Íránem je stále možná, uvedl po amerických úderech ministr zahraničí USA Marco Rubio. Její vyjednání by podle něj mohlo trvat několik dní. V pondělí uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.

Stávka v Agentuře pro sociální začleňování

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku kvůli reorganizacím

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat, sdělila Charlota Dědková z agentury.

