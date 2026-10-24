Smyčka se utahuje. Babiš tápe nad osudem Zůny, proti ministrovi jdou i podřízení

Premiér Andrej Babiš a jeho vicepremiér Karel Havlíček se snaží stále víc sledovat a kontrolovat dění na ministerstvu obrany. I proto, že podle zdrojů deníku Aktuálně.cz ztratili důvěru v Jaromíra Zůnu a jeho kroky. Do situace se navíc vložili ministrovi podřízení, kteří si otevřeně na chod resortu stěžují. Opět je tak ve hře výměna v čele ministerstva obrany.
Veletrh Future Forces Forum v pražských Letňanech ukázal nejen aktuální kondici českých a evropských zbrojních firem, ale odkryl i skutečnou sílu a postavení ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) v české vládě.
Na pozadí oficiálních schůzek a jednání totiž podle informací reportéra deníku Aktuálně.cz proběhla řada neoficiálních schůzek insiderů. A příliš optimisticky to – alespoň z pohledy Zůny – nevypadá. V Letňanech jakoby vygradovaly ministrovy potíže a série kiksů z posledních týdnů.
Začalo to jeho cestou do Spojených států. Jak už deník Aktuálně.cz informoval, Zůna se sice ve Washingtonu dostal do Pentagonu, musel ale zůstat v „předsíni“. Ministr Pete Hegseth se s ním nesešel, česká delegace v čele se Zůnou se musela spokojit jen s jeho náměstky. I to byl jasný vzkaz, jak administrativa Donalda Trumpa nyní Prahu a českou obranu vnímá.
„Američané se dívají na čísla. Kdo nedává dostatečně na obranu, s tím se nebudou bavit,“ popisuje Jiří Šedivý, bývalý diplomat a český velvyslanec při NATO. Místo toho, aby české obranné výdaje rostly směrem k 3,5 procenta HDP, jak se Praha před Severoatlantickou aliancí zavázala, stagnují kolem dvou procent.
Ministr Zůna promluvil na Future Forces Forum:
Dusno kolem Zůny se pak zvýšilo v pondělí 19. října po jednání vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci oznámil, že nákupy nových strojů pro dopravní letku české armády si bere na starost on sám a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Logicky by přitom tyto akvizice neměl vyjednávat nikdo jiný než ministr obrany a manažeři jeho resortu.
„Když premiér hovořil o tom, že si to bere na starost, tak tím měl na mysli vyjednávání s těmi velkými dodavateli,“ korigoval situaci ve středu sám Zůna. „Zda je možné nějak urychlit dodávky,“ upřesnil.
Napětí vrcholilo v úterý odpoledne, kdy zasedla Bezpečnostní rada státu (BRS). Tam se konečně po mnoha měsících slibů a odkladů na program dostal koncepční materiál KVAČR 2040. Ten má narýsovat, jakým způsobem a jakými nákupy se bude česká armáda v příštích letech modernizovat a posouvat.
Ovšem podle informací deníku Aktuálně.cz ve vládě stále nepanuje stoprocentní spokojenost se strategickým dokumentem a jeho kvalitou. BRS tak sice materiál „vzala na vědomí“, ale poslední krok – projednání a posvěcení kabinetem – chybí.
„Teď jsme v závěru toho procesu. Koncepce bude do konce tohoto měsíce schválena vládou a zveřejněna,“ slavně oznámil Jaromír Zůna ve čtvrtek 22. října na jedné z debat v rámci Future Forces Forum. Ovšem Babiš & spol mu to nejspíš zatrhli. Do programu pondělního – posledního říjnového – jednání Vlády ČR se totiž bod s názvem KVAČR 2040 nedostal.
„Bereme to jako další pohlavek Zůnovi ze strany premiéra, se kterým nic neuděláme. A ministr taky ne, už si zvykl,“ popisuje jeden z vysoce postavených úředníků ministerstva obrany.
„Vylhané drby,“ říká Babiš
To by mohlo dokreslovat nevyvážený vztah a napětí, které na ose Babiš-Zůna panuje. Jak zjistil reportér deníku Aktuálně.cz, před několika týdny mělo dokonce dojít k tomu, že premiér údajně před svědky oslovil ministra obrany hanlivým výrazem pro kohouta či mužské přirození. Ostatně o Babišovém údajně vulgárním chování směrem k Zůnovi v pátek informoval i web Seznam Zprávy.
Zatímco Zůna na přímý dotaz novináře nereagoval, Babiš s takovým výkladem událostí nesouhlasí. „Určitě nikdy, sprostá lež,“ napsal do textovky. „Dělejte novinařinu, ne aktivismus a vylhané drby,“ přidal ještě.
Na otázku, jestli je s prací Zůny spokojený, však během výměny několika esemesek nezareagoval. Přibývá totiž informací, že právě probíhající rozhodování o rozpočtu a KVAČR 2040 by mohly být tím posledním, k čemu si Jaromír Zůna ve funkci ministra obrany ještě přičichne.
Kromě nespokojenosti koaličních partnerů s jeho prací se navíc stále hlasitěji – a jednotně – začínají ozývat seniorní úředníci z ministerstva obrany a manažeři jeho organizací. Poslední „kapkou“, která je rozhýbala, mělo být několik personálních změn a propouštění, které se nyní v už tak vyprázdněném resortu pod Zůnovým dohledem chystají.
Podle informací deníku Aktuálně.cz se zprávy o situaci v resortu rychle dostávají jak k Babišovi, tak k vicepremiérovi Havlíčkovi. Ten ostatně přímo na Future Forces Forum strávil dost času nejrůznějšími schůzkami a setkal se třeba i s vedením státního podniku LOM Praha.
A jak by rošáda mohla vypadat? Nynější informace mluví o tom, že na obranu by se mohl vrátit Lubomír Metnar (ANO). Faktem však je, že když se v minulosti o podobném přepřahání mluvilo poprvé, ministr vnitra se proti svému přesunu ohradil.
Pokud by se přece jen Tomio Okamura a jeho SPD dostali k vnitru, jak to bylo původně při loňském sestavování vlády v plánu, oživit by mohli linku na Martina Pecinu. Okamurův expert na bezpečnost s proruským cítěním je prý k přesunu z Frýdku-Místku do Prahy připraven. Ostatně od Nové huti, kde se v minulých měsících manažersky angažoval, se už kompletně odstřihl.
„Takový dotaz bych od vás nečekal.“
Babiš (ne)odpovídá novinářům
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