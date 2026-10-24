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Domácí

Smyčka se utahuje. Babiš tápe nad osudem Zůny, proti ministrovi jdou i podřízení

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
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Premiér Andrej Babiš a jeho vicepremiér Karel Havlíček se snaží stále víc sledovat a kontrolovat dění na ministerstvu obrany. I proto, že podle zdrojů deníku Aktuálně.cz ztratili důvěru v Jaromíra Zůnu a jeho kroky. Do situace se navíc vložili ministrovi podřízení, kteří si otevřeně na chod resortu stěžují. Opět je tak ve hře výměna v čele ministerstva obrany.

Je to už několik měsíců, co Jaromír Zůna musí na obraně spolupracovat s vrchním ředitelem Jakubem Landovským (vlevo), který má blízko k Andreji Babišovi. Ani tahle personální změna zřejmě nestačila a ve hře je výměna v čele ministerstva obrany.
Je to už několik měsíců, co Jaromír Zůna musí na obraně spolupracovat s vrchním ředitelem Jakubem Landovským (vlevo), který má blízko k Andreji Babišovi. Ani tahle personální změna zřejmě nestačila a ve hře je výměna v čele ministerstva obrany.Foto: Ministerstvo obrany ČR
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Veletrh Future Forces Forum v pražských Letňanech ukázal nejen aktuální kondici českých a evropských zbrojních firem, ale odkryl i skutečnou sílu a postavení ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) v české vládě.

Na pozadí oficiálních schůzek a jednání totiž podle informací reportéra deníku Aktuálně.cz proběhla řada neoficiálních schůzek insiderů. A příliš optimisticky to – alespoň z pohledy Zůny – nevypadá. V Letňanech jakoby vygradovaly ministrovy potíže a série kiksů z posledních týdnů.

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Začalo to jeho cestou do Spojených států. Jak už deník Aktuálně.cz informoval, Zůna se sice ve Washingtonu dostal do Pentagonu, musel ale zůstat v „předsíni“. Ministr Pete Hegseth se s ním nesešel, česká delegace v čele se Zůnou se musela spokojit jen s jeho náměstky. I to byl jasný vzkaz, jak administrativa Donalda Trumpa nyní Prahu a českou obranu vnímá.

„Američané se dívají na čísla. Kdo nedává dostatečně na obranu, s tím se nebudou bavit,“ popisuje Jiří Šedivý, bývalý diplomat a český velvyslanec při NATO. Místo toho, aby české obranné výdaje rostly směrem k 3,5 procenta HDP, jak se Praha před Severoatlantickou aliancí zavázala, stagnují kolem dvou procent.

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Ministr Zůna promluvil na Future Forces Forum:

Ministr Jaromír Zůna promluvil na veletrhu Future Forces Forum | Video: Ministerstvo obrany ČR

Dusno kolem Zůny se pak zvýšilo v pondělí 19. října po jednání vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci oznámil, že nákupy nových strojů pro dopravní letku české armády si bere na starost on sám a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Logicky by přitom tyto akvizice neměl vyjednávat nikdo jiný než ministr obrany a manažeři jeho resortu.

„Když premiér hovořil o tom, že si to bere na starost, tak tím měl na mysli vyjednávání s těmi velkými dodavateli,“ korigoval situaci ve středu sám Zůna. „Zda je možné nějak urychlit dodávky,“ upřesnil.

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Napětí vrcholilo v úterý odpoledne, kdy zasedla Bezpečnostní rada státu (BRS). Tam se konečně po mnoha měsících slibů a odkladů na program dostal koncepční materiál KVAČR 2040. Ten má narýsovat, jakým způsobem a jakými nákupy se bude česká armáda v příštích letech modernizovat a posouvat.

Ovšem podle informací deníku Aktuálně.cz ve vládě stále nepanuje stoprocentní spokojenost se strategickým dokumentem a jeho kvalitou. BRS tak sice materiál „vzala na vědomí“, ale poslední krok – projednání a posvěcení kabinetem – chybí.

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„Teď jsme v závěru toho procesu. Koncepce bude do konce tohoto měsíce schválena vládou a zveřejněna,“ slavně oznámil Jaromír Zůna ve čtvrtek 22. října na jedné z debat v rámci Future Forces Forum. Ovšem Babiš & spol mu to nejspíš zatrhli. Do programu pondělního – posledního říjnového – jednání Vlády ČR se totiž bod s názvem KVAČR 2040 nedostal.

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„Bereme to jako další pohlavek Zůnovi ze strany premiéra, se kterým nic neuděláme. A ministr taky ne, už si zvykl,“ popisuje jeden z vysoce postavených úředníků ministerstva obrany.

„Vylhané drby,“ říká Babiš

To by mohlo dokreslovat nevyvážený vztah a napětí, které na ose Babiš-Zůna panuje. Jak zjistil reportér deníku Aktuálně.cz, před několika týdny mělo dokonce dojít k tomu, že premiér údajně před svědky oslovil ministra obrany hanlivým výrazem pro kohouta či mužské přirození. Ostatně o Babišovém údajně vulgárním chování směrem k Zůnovi v pátek informoval i web Seznam Zprávy.

Zatímco Zůna na přímý dotaz novináře nereagoval, Babiš s takovým výkladem událostí nesouhlasí. „Určitě nikdy, sprostá lež,“ napsal do textovky. „Dělejte novinařinu, ne aktivismus a vylhané drby,“ přidal ještě.

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Na otázku, jestli je s prací Zůny spokojený, však během výměny několika esemesek nezareagoval. Přibývá totiž informací, že právě probíhající rozhodování o rozpočtu a KVAČR 2040 by mohly být tím posledním, k čemu si Jaromír Zůna ve funkci ministra obrany ještě přičichne.

Kromě nespokojenosti koaličních partnerů s jeho prací se navíc stále hlasitěji – a jednotně – začínají ozývat seniorní úředníci z ministerstva obrany a manažeři jeho organizací. Poslední „kapkou“, která je rozhýbala, mělo být několik personálních změn a propouštění, které se nyní v už tak vyprázdněném resortu pod Zůnovým dohledem chystají.

Podle informací deníku Aktuálně.cz se zprávy o situaci v resortu rychle dostávají jak k Babišovi, tak k vicepremiérovi Havlíčkovi. Ten ostatně přímo na Future Forces Forum strávil dost času nejrůznějšími schůzkami a setkal se třeba i s vedením státního podniku LOM Praha.

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A jak by rošáda mohla vypadat? Nynější informace mluví o tom, že na obranu by se mohl vrátit Lubomír Metnar (ANO). Faktem však je, že když se v minulosti o podobném přepřahání mluvilo poprvé, ministr vnitra se proti svému přesunu ohradil.

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Pokud by se přece jen Tomio Okamura a jeho SPD dostali k vnitru, jak to bylo původně při loňském sestavování vlády v plánu, oživit by mohli linku na Martina Pecinu. Okamurův expert na bezpečnost s proruským cítěním je prý k přesunu z Frýdku-Místku do Prahy připraven. Ostatně od Nové huti, kde se v minulých měsících manažersky angažoval, se už kompletně odstřihl.

„Takový dotaz bych od vás nečekal.“
Babiš (ne)odpovídá novinářům

Premiér Andrej Babiš reaguje na dotaz Aktuálně.cz ohledně toho, zda je ve střetu zájmů ve zdravotnictví | Video: Radek Bartoníček
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