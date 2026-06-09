Smutek u Vémoly. Stát mu odebral lvici, už se ví, kam zamíří. Je ale „hendikepovaná“

Zápasník Karlos Vémola přišel o dalšího exotického mazlíčka ze svého soukromého chovu. Ministerstvo životního prostředí mu s odkazem na úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES odebralo lvici Elsu. Podle resortu nedokázal bojovník doložit původ zvířete, stejně jako tomu bylo v případě tygřice Ramby. Lvice dočasně zamíří do Zoo Liberec, informovalo ministerstvo v tiskové zprávě.
„O zabavení lvice rozhodla Česká inspekce životního prostředí v únoru, protože chovatel nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete. Proti rozhodnutí se majitel neodvolal a zvíře se tak stalo majetkem státu. Bez řádné dokumentace a povolení se chovatel vystavuje nejen riziku zabavení zvířete, ale i trestnímu postihu za neoprávněné nakládání s ohroženými druhy,“ sdělil Jiří Mach z odboru druhové ochrany MŽP.
Resort nyní ve spolupráci s mezinárodními organizacemi hledá co nejvhodnější zařízení, ve kterém by zvíře mělo individuální přístup. Musí se totiž potýkat se zásadním problémem – lvice má kompletně odstraněné drápy na předních končetinách a je značně hendikepovaná pro další socializaci s jinými jedinci svého druhu.
„Celkovým odstraněním drápů dojde k nevratnému poškození zdraví a sociálního chování zvířete. Šelma např. není schopná šplhat po stromech, bránit se útoku jiného zvířete nebo si značkovat své území škrábáním. Zvířata jsou také náchylnější ke zdravotním problémům, jako jsou bolesti zad nebo narušení rovnováhy,“ popsalo ministerstvo problémy, s nimiž se Elsa bude potýkat.
Předtím přišel o Rambu
Pro lvici už má resort dočasný domov, a to Zoo Liberec, která má s chovem šelem dlouholeté zkušenosti a kapacitu, aby se o Elsu postarala. V loňském roce zařízení poskytlo péči také tygrovi ussurijskému Tajmirovi, kterého ministerstvo odebralo v roce 2025.
„Jsme rádi, že jsme mohli být v této situaci nápomocni a nabídnout lvici odpovídající zázemí. Po dobu jejího dočasného pobytu v Liberci jí naši zkušení chovatelé poskytnou profesionální péči a pokusí se zajistit co nejhladší adaptaci na nové prostředí,“ dodal David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec.
Koncem roku 2023 přišel Vémola o tygřici Rambu. Zvíře úřady odebraly proto, že Vémola neměl dokumenty o původu zvířete. Odstranění drápů se zjistilo před převozem zvířete do záchranného centra v Německu. Zápasník měl krok zdůvodnit tím, že šelma měla v drápech zánět, a proto se musely odstranit.
Mezinárodní kladivo na pašeráky zvířat
Nekontrolovaný obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin podle MŽP nejenže ohrožuje jedince, ale může přispět k vyhubení těchto druhů v přírodě. Resort se v případě odebrání Elsy zápasníkovi Vémolovi odkazoval na Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úmluva CITES).
Dokument například uvádí, že zvířata a rostliny chráněné CITES nemohou být převáženy přes hranice bez speciálního povolení. Omezení se vztahuje na více než 40 tisíc druhů živočichů a rostlin a týká se nejen živých organismů, ale i jejich části a výrobků z nich.
„Exemplářem CITES tak může být například kabelka z krokodýlí kůže, boty z kůže krajty, vycpanina, soška ze slonoviny nebo vzácného dřeva, úlomek korálu či tradiční čínská medicína obsahující části chráněných živočichů nebo rostlin,“ uvedlo závěrem ministerstvo.
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