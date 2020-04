Smuteční obřady jsou téměř bez hostů. Existuje i alternativa, například videopřenosy

Dvoumetrové rozestupy, žádný osobní kontakt, často bez účasti nejstarší rizikové skupiny. Tak vypadají smuteční obřady v době koronaviru. Přestože vládní opatření o shromažďování na pohřby neplatí, jejich hostů je podle pohřebních ústavů o dost méně. Lidé přecházejí i na alternativy, například online přenosy. Zaměstnancům krematorií ale chybí ochranné rukavice, obleky a respirátory.

Hrozba nákazy koronavirem proměnila podobu posledních rozloučení. Účastní se jich citelně méně lidí než dříve, shodují se pohřební ústavy. "Množství obřadů, tedy posledních rozloučení se zesnulým v obřadní síni skutečně pokleslo. Zúčastňuje se jich menší množství lidí a ve většině případů dodržují i větší rozestupy. Rodiny na naše doporučení upustily i od osobních kondolencí," popisuje situaci Oldřiška Dvořáčková, tisková mluvčí Správy pražských hřbitovů.

Obdobnou situaci zažívají i v druhém největším českém městě, Brně. "Začínají převažovat kremace bez obřadu s možným případným rozloučením u urny nebo obřady v úzkém kruhu rodinném," vysvětluje Michal Tomášek, ředitel akciové společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna.

Pohřební služby doporučují většinou rozloučení do 30 až 50 hostů, aby mohli být při smutečním obřadu dále od sebe. Některé dezinfikují i vzduch v obřadních síních.

Pozůstalí, pokud se rozhodnou obřad navštívit, většinou zodpovědně chrání sebe i své okolí a pravidla dodržují. "Problémy nejsou. Všichni s respektem dodržují pravidla," potvrzuje Iva Pikhartová Vizingerová, vedoucí krematoria v Klatovech.

Pracovníci pohřební služby si tak stěžují jen na nedostatek ochranných pomůcek.

"Jediný problém je s nařízením vlády, které neumožňuje nakupovat ochranné pomůcky odpovídající situaci, tzn. respirátory typu 3 a nakonec i rukavice, roušky, jednorázové obleky nejsou k dostání. Stát prostě na pohřebáky zapomněl." popisuje aktuální situaci Jaroslav Mangl z Asociace pohřebních služeb v ČR. Na nedostatek materiálu si stěžují i konkrétní pohřební ústavy, například v Karviné i v Klatovech.

Oddalovat rozloučení je finančně náročné

Příslušníci rizikových skupin by se takových akcí podle epidemiologů neměli účastnit vůbec. Nebo zvážit účast na dálku. "Smuteční místnost je tak malá, že abychom dodrželi dvoumetrovou vzdálenost od sebe, vejde se nás tam max. 10-15. Domluvili jsme se nejbližší rodina, že se nás na pohřbu sejde jen 7. Ostatní rodina je buď z velké dálky, jsou v zahraničí nebo mají nad 60 let a cítíme, že by v této době mohli být ohrožení. Proto mě napadla možnost využít moderních technologií a uspořádat online stream. Aby to nebylo veřejné, vytvořila jsem na Facebooku soukromou skupinu, kam se přihlašovali blízcí, a v pátek 27. 3. ve 13:00 začal přímý přenos z tátova posledního rozloučení. Byla to neskutečná energie," popisuje jednu z možných podob smutečního aktu Mia Iti na svém facebookovém profilu.

Na tuto formu přenosu zatím smuteční síně vybaveny nejsou, ale pozůstalým s vlastní technikou v drtivé většině přenos umožňují. "V tuto chvíli audiovizuální techniku k dispozici nemáme. Nicméně pozůstalým instalaci a použití takového zařízení ve smuteční síni umožňujeme, typickým příkladem bylo v nedávné době poslední rozloučení s Danou Zátopkovou, které v přímém přenosu odvysílala Česká televize," sdělila Dvořáková ze Správy pražských hřbitovů.

O mnoho komplikovanější je smuteční akt posunout. "Pokud rodina chce čekat na zlepšení podmínek, pohřební služba uloží zemřelého do mrazícího zařízení. Náklady hradí vypravitel pohřbení a tímto mu výrazně narůstají náklady na pohřeb," popisuje Tomášek z Pohřebních a hřbitovních služeb města Brna. A potvrzuje to i Jaroslav Mangl z Asociace pohřebních služeb v ČR. "Oddálit smuteční obřad je finančně náročné, znamená to balzamaci a skladování rakve s tělem. Doporučujeme organizovat pohřby nyní."

Množství pozůstalých v této době volí formu rozloučení s urnou. To může proběhnout mnoho dní i týdnů po skonu jejich blízkého.