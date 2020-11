Smrtnost covidu děsila i uklidňovala. Experty teď ale znepokojuje jiný ukazatel

Pro společnost je důležité, aby se podívala na nárůst nadúmrtí, čili na počet úmrtí oproti předchozím letům. Na tomto údaji přesně vidíme, jestli v zemi opravdu došlo k tragédii, nebo ne. Bohužel čísla z Česka, kde je počet nadúmrtí poměrně vysoký, ukazují, že to, co se tady stalo, je opravdu strašné, říká matematik z Centra pro modelování biologických a společenských procesů René Levínský.

"Počet nadúmrtí je, upřímně řečeno, to jediné, co nás zajímá. Trápí nás, že jsme v situaci, kdy umírá více lidí než v běžných letech. Tito lidé umírají zbytečně, a to ať už z jakéhokoliv důvodu," podotýká Levínský.

Poslední data z Česka ze 42. týdne, čili z doby od 12. do 18. října, ukazují, že na covid-19 zemřelo 485 lidí, počet nadúmrtí byl ale přibližně 800. "Toto je opravdu číslo, které je jedno z nejhorších ve světě - že nám umírá dvakrát tolik lidí a vlastně každý druhý umírá zbytečně," zdůrazňuje Levínský.

Podle něj se tato dvě čísla, tedy počet zemřelých na covid-19 a počet nadúmrtí, mohou lišit z několika důvodů. "Počet nadúmrtí může být vyšší, protože všichni zemřelí nebyli testováni na virus," uvádí Levínský. "Nebo například byly nemocnice zahlceny a lidé umírali doma s infarktem, protože nemohli dojít do nemocnice," dodává.

2 minuty je autorský formát vedoucího videotýmu Aktuálně.cz Martina Krepindla a grafika a střihače Jakuba Zuzánka.