Smrtí život nekončí. Duka v katedrále svatého Víta připomněl význam vzkříšení Krista

Pražský arcibiskup Dominik Duka uvedl, že křesťanská víra ve vzkříšení "není pohádka a mýtus, ale svědectví opravdových lidí". Vzkříšení ukřižovaného Ježíše Krista si dnes připomínají křesťané na celém světě.

Praha - Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka připomněl dnes na mši v katedrále svatého Víta na Pražském hradě význam vzkříšení Krista. V zaplněném chrámu vyzdobeném bílými květinami u příležitosti největší slavnosti křesťanského církevního roku, zmrtvýchvstání Ježíše Krista, zdůraznil, že smrtí život nekončí.

"Existuje tušení, že smrtí život nekončí a že po smrti by to mělo být lepší," řekl Duka. Při liturgii zazněla Missa in D Františka Xavera Brixiho.

Vzkříšení ukřižovaného Ježíše Krista si dnes připomínají křesťané na celém světě. Duka uvedl, že křesťanská víra ve vzkříšení "není pohádka a mýtus, ale svědectví opravdových lidí". V té souvislosti připomněl význam svaté Máří Magdalény, jejíž svědectví podle něj "probudilo ustrašené apoštoly".

Kardinál Duka připustil, že mezi svědectvími evangelistů jsou rozpory, ale všechna se shodují v tom, že Kristus vstal z mrtvých. Různé výklady evangelií dal do souvislosti s dnešními sdělovacími prostředky. "Máme zaručené zprávy, ale nevíme, kde bomba spadla a koho zabila," podotknul.

Slavnost zmrtvýchvstání páně do katedrály svatého Víta přivedla věřící, poutníky a mnoho zahraničních turistů. Její části proto zazněly i v jiných jazycích, například čtení z prvního listu apoštola Pavla Korinťanům si přítomní vyslechli v angličtině.

Neděle zmrtvýchvstání je největší slavností křesťanského církevního roku, mše v kostelích mají proto slavnostnější pojetí. V lidových zvycích je Velikonoční neděle neboli Boží hod spojena s masitým obědem po dlouhém půstu.

Velikonoční nedělí končí takzvané třídení (triduum), které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod velikonoční. Třídení v řadě církevních společenství představuje vrchol liturgického roku, neboť obsahuje ústřední bod křesťanské zvěsti: vykoupení lidstva skrze oběť Ježíše Krista za hříchy člověka a jeho vítězství nad smrtí v události zmrtvýchvstání.

U Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara, které oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku. Díky tomu do jejich lidových oslav Velikonoc přešly mnohé původem pohanské zvyky.

autor: ČTK

