Smrt ženy a tříletého syna v Krkonoších policie vyšetřuje jako vraždu a sebevraždu

Novým ředitelem Lesní správy Lány se stal Pavel Rus a Správu Pražského hradu povede Jan Novák. Do funkcí je k 2. lednu jmenoval na základě doporučení výběrové komise prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Kancelář prezidenta republiky o tom dnes informovala na webu. Rus v čele lánské lesní správy nahradil Miloše Baláka, který rezignoval loni v říjnu s platností ke konci roku 2022. Novák obsadil místo ředitele Správy Pražského hradu po Ivo Velíškovi, kterého Mynář loni na podzim odvolal.

Prezidentská kancelář v prosinci zveřejnila informace o průběhu výběrových řízení na zmíněné funkce a to, že komise, v níž byl vedle zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky například i státní tajemník ministerstva vnitra, do nich doporučila Rusa a Nováka. Novák byl tehdy dočasně pověřen řízením Správy Pražského hradu. Do výběrového řízení na ředitele lánské lesní správy se přihlásilo pět uchazečů, jeden v jeho průběhu odstoupil. O místo ředitele Správy Pražského hradu se spolu s Novákem ucházel ještě jeden člověk.

Novák působil na Pražském hradě za všech tří českých prezidentů. Od roku 2015 byl ředitelem administrativní sekce Kanceláře prezidenta republiky. Byl také vedoucím úřadu vlády. Rus je někdejším severočeským ředitelem Lesů České republiky, uvedl před časem Deník N.