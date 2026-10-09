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Domácí

Násilnou smrt třicetiletého muže ve Dvoře Králové má na svědomí dítě, uvedla policie

ČTK
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Pachatelem násilné smrti třicetiletého muže ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku v noci z úterý na středu je podle policie dítě. K činu se přiznalo. Soud bude řešit uložení ochranné výchovy. Za čin není dítě vzhledem k věku trestně odpovědné. Na webu policie to v pátek uvedla policejní mluvčí Martina Jandová.

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Ilustrační foto.Foto: HN – Lukáš Bíba
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Dítě bylo podle ní na základě předběžného opatření soudu umístěno do výchovného zařízení. "Následně bude soudem rozhodnuto o uložení ochranné výchovy," uvedla mluvčí.

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"Vzhledem k tomu, že tato osoba je mladší 15 let, a není tedy z důvodu věku trestně odpovědná, nebudeme s ohledem na její věk poskytovat další informace," uvedla mluvčí. Média v minulých dnech uvedla, že zdravotničtí záchranáři ve Dvoře Králové zasahovali u pobodaného muže.

Podle loňské výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) narůstá v Česku v kategorii dětí a mladistvých počet násilně motivovaných deliktů. Pravidelně se také začíná objevovat tzv. zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit, vyplývá z v červnu zveřejněné zprávy.

V případech spojených s fyzickým násilím lze podle NSZ poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladistvých. V případě dětí mladších 15 let trestné činy nejčastěji páchají ve věku 13 a 14 let. U některých typů činů se ale objevují specifické věkové rozdíly, například u znásilnění převažují děti mezi devíti a 12 lety, zatímco u těžkého ublížení na zdraví či nedovoleného nakládání s drogami dominují čtrnáctiletí a patnáctiletí.

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Z policejních statistik vyplývá, že počet vražd spáchaných dětmi do 14 let se v Česku pohybuje mezi jednou až třemi ročně. Loni byly dvě, předloni tři, letos do konce srpna jedna.

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Slovenská policie / Slovensko / Ilustrační snímek / Shutterstock
Slovenská policie / Slovensko / Ilustrační snímek / Shutterstock
Slovenská policie / Slovensko / Ilustrační snímek / Shutterstock

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