Střelecký nácvik 4. brigády rychlého nasazení poznamenala tragédie. V Doupovských horách, kde mají české ozbrojené síly rozsáhlý výcvikový prostor Hradiště, zahynul jeden z příslušníků žatecké posádky. Vojenská policie naznačuje, že voják si smrt způsobil sám.
Už více než týden probíhá v západočeském výcvikovém prostoru Hradiště velké cvičení 4. brigády rychlého nasazení. Od pondělí 2. března jsou na Doupově pandury i vyzbrojení vojáci.
„Čekají nás bojové střelby čet a také odborně-taktické cvičení roty logistiky, které prověří připravenost vojáků i techniky v reálných podmínkách výcviku,“ popsal akci Rapid Trial 2026 žatecký 41. mechanizovaný prapor na svém facebooku.
Právě tato jednotka v pondělí 9. března přišla přímo na Doupově o jednoho ze svých příslušníků. Informaci deníku Aktuálně.cz potvrdil Vladimír Holas, mluvčí generálního štábu.
„Bohužel, je to tak,“ říká Holas a s ohledem na rodinu zemřelého žádá o citlivost. „ V odpoledních hodinách došlo během střeleckého výcviku ve Vojenském výcvikové prostoru Hradiště k úmrtí vojáka z povolání. Objasňování příčin události je v gesci kriminální služby Vojenské policie (VP),“ doplnil Holas.
Nikola Rimkevič Hájková, mluvčí kriminální služby VP, pak Holasovu informaci rovněž potvrdila. Vzhledem k počáteční fázi prověřování nechtěla sdělit příliš konkrétností k tragické události, nicméně naznačila, jak k úmrtí došlo.
„Prvotní informace naznačují, že se jednalo o sebevraždu,“ popisuje Rimkevič Hájková.
K podobnému případu došlo i v roce 2012. Tehdy na konci srpna nalezli vojáci mrtvého kolegu na střelnici ve výcvikovém prostoru Libavá. Vyšetřování VP pak ukázalo, že smrt osmatřicetiletého četaře ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic na Moravě tehdy nikdo nezavinil a šlo o sebevraždu.
