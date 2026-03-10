Přeskočit na obsah
Smrt na Doupově. Česká armáda přišla o vojáka, policie naznačuje, proč zemřel

Ondřej Stratilík

Střelecký nácvik 4. brigády rychlého nasazení poznamenala tragédie. V Doupovských horách, kde mají české ozbrojené síly rozsáhlý výcvikový prostor Hradiště, zahynul jeden z příslušníků žatecké posádky. Vojenská policie naznačuje, že voják si smrt způsobil sám.

Jedna z momentek nynějšího střeleckého výcviku na Doupově, kterou na svých sociálních sítích sdílel žatecký 41. mechanizovaný prapor.
Jedna z momentek nynějšího střeleckého výcviku na Doupově, kterou na svých sociálních sítích sdílel žatecký 41. mechanizovaný prapor.Foto: Armáda ČR, 41. mechanizovaný prapor
Už více než týden probíhá v západočeském výcvikovém prostoru Hradiště velké cvičení 4. brigády rychlého nasazení. Od pondělí 2. března jsou na Doupově pandury i vyzbrojení vojáci.

„Čekají nás bojové střelby čet a také odborně-taktické cvičení roty logistiky, které prověří připravenost vojáků i techniky v reálných podmínkách výcviku,“ popsal akci Rapid Trial 2026 žatecký 41. mechanizovaný prapor na svém facebooku.

Právě tato jednotka v pondělí 9. března přišla přímo na Doupově o jednoho ze svých příslušníků. Informaci deníku Aktuálně.cz potvrdil Vladimír Holas, mluvčí generálního štábu.

„Bohužel, je to tak,“ říká Holas a s ohledem na rodinu zemřelého žádá o citlivost. „ V odpoledních hodinách došlo během střeleckého výcviku ve Vojenském výcvikové prostoru Hradiště k úmrtí vojáka z povolání. Objasňování příčin události je v gesci kriminální služby Vojenské policie (VP),“ doplnil Holas.

Nikola Rimkevič Hájková, mluvčí kriminální služby VP, pak Holasovu informaci rovněž potvrdila. Vzhledem k počáteční fázi prověřování nechtěla sdělit příliš konkrétností k tragické události, nicméně naznačila, jak k úmrtí došlo.

„Prvotní informace naznačují, že se jednalo o sebevraždu,“ popisuje Rimkevič Hájková.

K podobnému případu došlo i v roce 2012. Tehdy na konci srpna nalezli vojáci mrtvého kolegu na střelnici ve výcvikovém prostoru Libavá. Vyšetřování VP pak ukázalo, že smrt osmatřicetiletého četaře ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic na Moravě tehdy nikdo nezavinil a šlo o sebevraždu.

