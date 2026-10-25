Smrt dělníka na stavbě D11 vyšetřuje policie. Další pracovník skončil v nemocnici

Na staveništi dálnice D11 v Bernarticích na Trutnovsku v sobotu zemřel stavební dělník. Spadl z rozestavěného mostu. Další pracovník skončil po pádu v nemocnici se zraněním, sdělil v neděli policejní mluvčí Martin Stránský. Nehoda se stala v sobotu dopoledne.
"Jednalo se o cizince. Příčiny a okolnosti této tragické události jsou předmětem dalšího šetření," řekl v neděli Stránský.
U události zasahoval záchranářský vrtulník. "I přes veškerou snahu záchranářů a lékařů dotyčný na místě po pádu bohužel svým zraněním podlehl. Druhou zraněnou osobu jsme převezli po zemi do nemocnice Trutnov k dalšímu vyšetření po ošetření poranění hlavy," uvedli na webu zástupci Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.
Stavba úseku D11 z Trutnova na státní hranici v Královci o délce 21 kilometrů za 11,7 miliardy korun bez DPH začala v říjnu 2024. Stavbaři z ní prioritně budují úsek u hranic o délce 3,3 kilometru, který v lokalitě Královeckého sedla provizorně napojí na silnici první třídy I/16.
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