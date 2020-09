Smlouvy s Neographem šly mimo politiky, standardně a transparentně, hájí se exšéf DPP

Bývalý generální ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Martin Dvořák ve čtvrtek u soudu opětovně popřel, že by se jakkoliv podílel na přípravě a uzavření smlouvy s papírnou Neograph. Odmítl také tvrzení, že ho do funkce dosadili politici a podnikatelé, kteří na této zakázce chtěli profitovat. Dvořákovi hrozí za zpronevěru a zjednání výhody až desetileté vězení.

Obžaloba uvádí, že Dvořák a ekonomický ředitel DPP Ivo Štika obešli zákon o veřejných zakázkách, a to po předchozí dohodě s ředitelem Neographu Janem Janků a šéfem karibské firmy Cokeville Assets Peterem Kmeťem. Na Kmeťův návrh údajně účelově označili jízdenky DPP za ceniny, což jim umožnilo nevyhlásit otevřenou výběrovou soutěž na dodavatele. Zakázku na tisk jízdenek pak získala Neograph, Dvořák s ní podepsal smlouvu počátkem roku 2008.

Státní zástupce Adam Borgula ve čtvrtek Dvořákovi u pražského městského soudu kladl řadu otázek ke způsobu, jakým byl nový dodavatel jízdenek vybrán. Dvořák se v odpovědích netajil svou averzí vůči státnímu zástupci. "Velmi těžce se mi odpovídá člověku, který je na dvou stránkách schopen napsat 20 lží," prohlásil. "Je mi už trapné na to odpovídat pořád znovu. Už několikrát jsem řekl, že jsem se neúčastnil žádných obchodních jednání týkajících se výběru," vypověděl.

"Bylo to projednáno na poradě vedení. Já jsem na konci podepsal smlouvu, která prošla standardním kolečkem. Nepotkal jsem se s nikým z Neographu. Neměl jsem k tomu důvod, protože ten proces šel standardně a transparentně, tak jak měl jít," řekl.

"Ujišťuji vás, že objem smlouvy se společností Neograph byl mimo zorný úhel jakéhokoliv politika," doplnil na dotaz jednoho z obhájců, zda dostal uzavření smlouvy za úkol od někoho z politicko-podnikatelského prostředí.

Dvořák trvá na tom, že se zástupci Neographu se sešel až na sklonku roku 2011, a to kvůli tomu, že zakladatel papírny Vladimír Sitta a jeho syn oznámili novinářům svá podezření ohledně zakázky pro DPP. "Přišlo mi to jako neprofesionální, jako chucpe, že problémy mezi dodavatelem a zadavatelem řeší přes média. Dodneška si myslím, že to byla velká sprostota," poznamenal.

Borgula se snaží prokázat, že Dvořák, Štika, Janků a Kmeť způsobili dopravnímu podniku škodu nejméně 96 milionů korun, které byly z DPP vyvedeny na základě smluv s Neographem. Cokeville Assets podle něj získala na provizích minimálně 41 milionů. Peníze údajně následně putovaly k lobbistovi Ivu Rittigovi.

Rittig čelí společně se svými právníky z někdejší advokátní kanceláře Šachta & Partners (dnes MSB Legal) obžalobě z praní špinavých peněz, hrozí mu za to osm let za mřížemi. Dvořák podotkl, že on sám nikdy nebyl klientem této kanceláře.

V pátek bude před soudem vypovídat Rittigův obchodní partner Kmeť, který se k obžalobě doposud nevyjádřil. K jednání ho dopraví eskorta, muž si totiž odpykává trest za vytunelování firmy Oleo Chemical.

Pražský městský soud loni všech 17 obžalovaných zprostil viny, odvolací senát ale osvobození pravomocně potvrdil jen u pěti z nich. Ohledně ostatních vrátil kauzu k doplnění dokazování.