„Šmírovací zákon“ smetl nejen Nerudovou. Proč europoslanci mluví o „totální prasárně“?

Kvůli sérii chaotických hlasování o „šmírovacích zákonech“ si čeští europoslanci vjeli ostře do vlasů. Odpůrci skenování on-line komunikace mluví o „totální prasárně“ a „obrovském zklamání“, obhájci zase argumentují bojem s dětskou pornografií. Ostrá kritika pak přiměla europoslankyni hnutí STAN Danuši Nerudovou zablokovat pár účtů a dočasně si zamknout svůj profil. V čem ale spočívá celé drama?
Jádrem ostrého sporu evropských zákonodárců bylo schválení prodloužení výjimky směrnice ePrivacy, které se přezdívá Chat Control 1. Díky ní mohou technologičtí giganti dobrovolně nahlížet do soukromých zpráv, e-mailů a složek na úložištích v rámci boje s dětskou pornografií.
Je třeba zdůraznit, že tedy nejde o plošné skenování Chat Control 2, které se na půdě europarlamentu rovněž projednává.
Evropští zákonodárci nicméně v březnu 2026 odmítli návrh Evropské komise na prodloužení zmíněné výjimky pro Chat Control 1 do roku 2028. Její platnost tak definitivně vypršela 3. dubna 2026.
Jak se tedy návrh znovu „vrátil“ zpět do hry? Poměrně složitým legislativním procesem, kterému pomohly i české hlasy – hlavně z hnutí ANO, ale také STAN, TOP 09 či KDU-ČSL.
Komise totiž návrh nestáhla a převzala si ho Rada EU, která navzdory odporu europoslanců protlačila opětovné projednání, byť s pozměňovacími návrhy.
Následně byl v europarlamentu spuštěn zrychlený postup, aby se co nejdříve odstranilo vzniklé právní vakuum po dubnovém vypršení výjimky.
Totální prasárna, hodnotí postup Krutílek
Pro odmítnutí byla potřeba absolutní většina všech poslanců, nikoliv většina přítomných. Zde je první kámen úrazu – nenašlo se dost odpůrců, přestože jich bylo při hlasování více než příznivců.
Postup tvrdě odsoudil europoslanec ODS Ondřej Krutílek. „Metodu, kterou se Chat Control vrátil na plénum Evropského parlamentu, nelze nazvat jinak než totální prasárnou,“ konstatoval na síti X.
Následně se rozjela hádka. Na Krutílkova slova reagoval například europoslanec TOP 09 Ondřej Kolář.
„Promiň, ale tyhle s prominutím kecy by sis mohl odpustit. Buď vyvoláváš hysterii, anebo nerozumíš tomu, jak ústav, ve kterém pracuješ, funguje. Nic se znovu neotevřelo, ani nemohlo znovu otevřít, protože nic nebylo uzavřeno. Legislativní proces neskončil, takže (logicky) mohl pokračovat,“ napsal v odpovědi na síti X.
Krutílek si ale za svými slovy stál nadále. „Ondro, vím, jak funguje spolurozhodovací procedura EU. Takže taky vím, že i v prvním čtení se fakticky počítá s tím, že EP návrh nezabije, ale jen pozmění. A pokud jej zabije, tak jej Komise zpravidla stahuje z dalšího projednávání, což se však tentokrát nestalo. EPP otočila (včetně Tebe!) a i v důsledku jejího tlaku šel návrh do druhého čtení,“ zareagoval na europoslaneckého kolegu.
Hlasování Nerudové? Na střídačku
Mnohem drastičtější diskusní kolotoč zažila Danuše Nerudová z hnutí STAN. Ta v minulosti hlasovala proti Chat Control 1, minulý týden se ovšem vyslovila pro jeho opětovné projednání v rámci zmíněné kritizované procedury.
Nedlouho poté proběhla další související hlasování, ve kterých naopak odmítla zvednout ruku pro návrat dočasné výjimky. A na závěr hlasovala pro mírnější podobu Chat Control 1. Postupně tedy hlasovala proti, pro, proti a pro.
„Dnes jsem odmítla Chat Control 1, tak jak byl navržen členskými státy. U jednotlivých pozměňovacích návrhů jsem se řídila jediným principem: chránit soukromí lidí a nepřipustit prolamování soukromých konverzací,“ napsala na svém profilu, ovšem bez zmínky, že sama zvedla ruku pro opětovné projednání „šmírovací“ legislativy.
Pod jejím příspěvkem se posléze semlela ostrá diskuse, lidé jí vyčítali, že se chová alibisticky. Některé kritiky v komentářích skryla či zablokovala, a to včetně těch, kteří se k jejím krokům sice vyjadřovali kriticky, ale slušně.
Poté si zamkla svůj profil na síti X před veřejností a omezila diskusi se slovy, že nadávky na své konto nebude trpět. Zároveň si ale přístupem naštvala i několik svých podporovatelů.
Po několika dnech profil zpřístupnila. Na jejím webu se pak objevilo vyjádření, v němž tvrdila, že vždy hlasovala konzistentně.
„V úterý se hlasovalo o procedurální rozhodnutí, jestli se má Parlament celou věcí znovu zabývat (tedy ne obsah!). Dnes se už hlasovalo o obsahu a nejprve se v tomto směru hlasovalo o nařízení bez jakékoli záruky pro naše konverzace, a proto jsem ho odmítla a hlasovala pro jeho odmítnutí – můžete si to ověřit na stránkách Evropského parlamentu,“ vzkázala europoslankyně hnutí STAN.
Ruku měla zvednout až v momentě, kdy v legislativě přibyly pozměňovací návrhy zajišťující ochranu šifrování v digitální komunikaci. „I nadále budu hlasovat tak, abychom na jedné straně měli účinné nástroje na ochranu dětí, ale zároveň nedošlo k prolomení šifrování,“ dodala na závěr.
Zklamání, řekla Gregorová
Na závěr ještě jedna přestřelka. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová jako jedna z mála hlasovala po celou dobu proti jakékoliv formě legislativy Chat Control. Svým kolegům v Bruselu vyčetla, že dali „šmírování“ zelenou.
„Dnešní den je porážkou soukromí i demokracie. Jsem obrovsky zklamaná i z českých kolegů, kteří ještě nedávno proti Chat Controlu brojili, a teď se tváří, že o žádné masové šmírování nejde. Inu, jde. A také díky nim je zpátky se vším všudy. Navíc jde o nebezpečný precedent, kdy lze zamítnutý návrh vracet tak dlouho, dokud se nenajde většina,“ uvedla na svých sociálních sítích.
„Jasně, opět jsi podpořila šíření dětské pornografie,“ vmetl jí pro změnu lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský – jeden z politiků, kteří se vyslovili pro prodloužení výjimky. Tím tedy podpořil návrat dobrovolného plošného skenování soukromých konverzací či úložišť technologickými firmami.
Zdechovský pak na svých sítích připomněl, že pro znovuotevření výjimky u Chat Controlu 1 byli také europoslanci hnutí ANO. Zda bude výjimka obnovena, rozhodne Rada EU. Míč je nyní na její straně.
Mohlo vám uniknout: „Plán B“ zachránil Čechy před Trumpovým hněvem. Analytik hodnotí summit NATO
„Naprosto nepochopitelné.“ Anglie mířila do finále, pak zaskočila i otrlé kritiky
Když Anthony Gordon v 55. minutě zápasu bez velkých šancí otevřel skóre, chtělo se věřit tomu, že Anglie si na úkor Argentiny po 60 letech zahraje finále fotbalového mistrovství světa. Co ale následovalo, zarazilo i pesimisty. Po prohře 1:2 je trenér Albionu Thomas Tuchel pod drtivou palbou.
Evropská unie chce na dálku snižovat rychlost aut. „Je to absurdní a nebezpečné,“ říká expert
Marně byste v nových autech hledali asistenční systém, který by řidiče otravoval více. Hlídání rychlosti totiž často nefunguje přesně a upozorňuje na překročení v daném úseku vymyšlených limitů. Přesto to vypadá, že Evropská komise je s ním spokojená. Brzy totiž plánuje jeho rozšíření, které bude nejen hlasitě upozorňovat, ale má mít možnost zasahovat také do řízení.
Čech otevřel hospodu na Tchaj-wanu. Nejvíc frčí guláš, smažák si objednávají jenom Češi
Na Tchaj-wanu by českou hospodu čekal málokdo. Přesto v centru Tchaj-peje existuje místo, kde si můžete dát svíčkovou, guláš, smažený sýr nebo utopence a zapít je českým pivem. Divadlo je jediná restaurace na celém Tchaj-wanu, která servíruje tradiční českou kuchyni. „Přijde mi docela vtipné říkat, že lidé chodí do divadla na pivo," přibližuje její majitel Karel Picha.
Putin byl Si Ťin-pchingův vzor. Teď je z něj „junior“, trpí tím podnikatelé
Po čtyřech letech války na Ukrajině a ekonomické izolace ztratil ruský prezident Vladimir Putin své postavení v očích čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Ten přitom dřív svůj ruský protějšek obdivoval. Vztahy mezi oběma zeměmi se stávají stále nerovnějšími a napjatějšími. To se projevilo i při nedávné návštěvě ruských podnikatelů v Číně, napsal v úterý deník The Wall Street Journal.
Summit NATO byl záminka. Babiš se už ani netají tím, že mu jde o víc
Předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš svou interpretací summitu NATO v Ankaře dost možná zahájil prezidentskou kampaň, shodují se pozorovatelé oslovení redakcí Aktuálně.cz. Přesto někteří z nich pochybují, zda se Babiš do souboje o Hrad nakonec pustí sám. Stále je totiž možné, že zkusí najít někoho jiného.