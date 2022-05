Šmarda se pokouší za pomoci Šabatové o nový začátek ČSSD. Je to těžké, přiznává

Bohuslav Sobotka. Milan Chovanec. Jan Hamáček. Roman Onderka. Co jméno, to politik, který se snažil jako stálý či zastupující předseda ČSSD o záchranu strany. Nikomu z nich se to nepodařilo. Nyní se o totéž snaží Michal Šmarda, který avizuje nový začátek ČSSD. "Zatím je to těžké. Dejte nám čas do září," sdělil Šmarda Aktuálně.cz v Hradci Králové, kam vyjel za členy a příznivci strany.

"Musíme v levé části spektra hledat to, co nás spojuje. Jinak nás bude pravice neustále válcovat," tvrdí předseda ČSSD Michal Šmarda, kterého Aktuálně.cz zastihlo na stranické akci v Hradci Králové. | Foto: Radek Bartoníček

Předseda ČSSD Michal Šmarda pospíchá na jednání krajského vedení strany v kulturním domě Střelnice v Hradci Králové, ale ještě předtím si objednává malé pivo. "Máte plzeň?" ptá se servírky, která se začne usmívat, když se od okolních hostů dozví, že právě obsluhuje šéfa ČSSD. "Vy nevíte, co se čepuje u vás doma? Tady máme Krušovice," oznamuje mu a naráží na to, že majitelem budovy je právě sociální demokracie.

Zdaleka to není jediná, a už vůbec ne nejpodstatnější informace, kterou Šmarda v souvislosti se svou stranou ještě neví. Sociální demokraty vede od prosince a zatím se seznamuje s celým velkým a složitým stranickým "molochem", kterým v době jeho největší slávy prošly ročně stovky milionů korun a měl výrazné zastoupení ve vrcholové politice včetně premiérů a desítek zákonodárců. Nyní má jen dva senátory a ve sněmovně nikoho.

"Sociální demokracie se nachází ve velmi těžké situaci. To by ještě pro Českou republiku nebylo tak nepříjemné a nebezpečné, kdyby existovala demokratická levicová alternativa. Ta ale neexistuje, s pádem ČSSD úplně vypadla z parlamentu. Navíc nám lidé přestali věřit," oznamuje Šmarda po skončení jednání, když se vítá s lidmi, kteří přišli na zahradní party s pivem a špekáčky. Dorazit mohl kdokoliv, Šmarda takto objíždí všechny kraje, jenže obvykle na akce přichází jen několik straníků.

Nevýrazný, neviditelný, psali jste mi včera v mnoha reakcích, když jsem se ptal na šéfa ČSSD Michala Šmardu. Díky za všechny reakce! Při psaní reportáže pro @Aktualnecz z místa, kde byl Miloš Zeman zvolen v roce 1993 šéfem ČSSD, jsem se M. Šmardy zeptal, co na tuto kritiku říká. pic.twitter.com/0TiEnzET3D — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 19, 2022

"Jsem si toho vědom, ale děláme to především pro ně. Stanovili jsme si půl roku na to, abychom dali stranu do pořádku. Obrazně řečeno, než začneme vařit, musíme uklidit v kuchyni. Máme vnitřní problémy, musíme řešit spoustu věcí, které za sebou zanechala ČSSD po dlouhém vládním angažmá. Teď dáváme věci do pořádku, bavíme se s našimi lidmi a v září odstartujeme nový začátek na velkém setkáním," avizuje Šmarda.

Problémy sociální demokracie jsou zřejmé z debat, které straníci vedou na setkáních se Šmardou. Stejně jako v minulosti volají po tom, aby s nimi vedení mnohem více komunikovalo. Někteří mají připomínky k tomu, že nové vedení razantně snížilo počet zaměstnanců nebo že nikdo dlouho nereagoval na žádosti zájemců o členství ve straně. Místní straníci se také obávají, že jejich zdejší park za kulturním domem vedení prodá na nějakou stavbu.

"Neuděláme to. Opravdu ne, slibuji vám to," opakuje několikrát Šmarda, protože se zdá, že jeho slibu hradečtí členové tak úplně nevěří. "Musíme do našich nemovitostí investovat. Když přijedu do nějakého města, tak naše nemovitost vypadá v té ulici nejhůř," popisuje Šmarda. Dodává, že pak těžko mohou voliči věřit ve schopnosti ČSSD.

Horkým tématem je také rozlehlý Lannův palác u Masarykova nádraží v Praze, který plánuje vedení prodat kvůli dluhům přesahujícím 200 milionů korun. "Bez toho, abychom nějaký majetek prodali, dluhy nezaplatíme. A každý, kdo chce přesvědčit lidi o tom, že je schopný hospodařit s majetkem státu, musí mít v pořádku své peníze," vysvětluje Šmarda.

Vedení podle něj nechalo prověřit ekonomickou výhodnost prodeje. "Pokud to bude výhodné, tak ho prodáme," uvádí Šmarda. K nelibosti některých členů také změnil systém dřívějších tajemníků v regionech. Místo nich existují dvoučlenné a tříčlenné oblastní týmy, jeden je pro Moravu a tři pro Čechy.

Ze spojení jsem šťastná, říká Šabatová

Nejen v Hradci Králové narazil Michal Šmarda také na téma spolupráce s bývalou ombudsmankou Annou Šabatovou. Sociální demokraté se totiž rozhodli vsadit v podzimních komunálních volbách v Praze právě na ni. Povede společnou kandidátku ČSSD a Strany zelených, která ponese název Solidarita.

Názory na spolupráci jsou ale v ČSSD různé. "Jak jste mohli vybrat Šabatovou? Tady se mnohým členům nelíbí," vytkl Šmardovi jeden ze spolustraníků, když si společně dávali na zahradní party pivo. "Jen si vezměte, jak se zachovala s tím muslimským šátkem," pokračoval stěžovatel a mluvil by dál, kdyby ho Šmarda kvůli přítomnosti reportéra Aktuálně.cz nepřerušil. "Nebudeme přece veřejně říkat, co se některým nelíbí na naší kandidátce v Praze. Podobně tam nebudou kritizovat veřejně třeba to, koho si vyberete vy za lídra v Hradci Králové. Nekritizujme si takto členy," naléhá předseda.

Podobné rozpory jsou v sociální demokracii už léta. Část členů považuje za důležité, aby strana bojovala za lidská práva, tedy třeba i za to, aby muslimka měla právo chodit do školy se šátkem, což ve sporu hájila i Šabatová. Jiná část členské základny naopak tvrdí, že by se strana měla zabývat spíše svými tradičními tématy. Ostatně známý a dlouholetý člen ČSSD Miloslav Ludvík na protest proti výběru Šabatové do čela pražské kandidátky vystoupil ze strany.

Tady je ještě jedna ukázka ⁦@Aktualnecz⁩ z dnešního vystoupení Anny Šabatové, která je kandidátkou ČSSD a Zelených na primátorku Prahy. Jejím vzorem jsou velkoměsta jako je Vídeň, Berlín a Kodaň. Když jsme se ptali na podrobný program, slíbila ho 6/6 při startu kampaně. pic.twitter.com/3sirU5ulg2 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 19, 2022

Samotná Anna Šabatová je ale ráda, že ji vedení ČSSD většinově podpořilo a může vést kandidátku se Zelenými. "Jsem šťastná, že dochází k tomu spojení v době, kdy je klimatická krize, krize ohledně sociálních věcí a ještě válka. Jsme odhodlaní udělat vše pro to, abychom uspěli a mohli naše ideje prosazovat v Praze," pronesla v poněkud neobvyklém prostředí - v kuchyni svého bytu, kde se novinářům poprvé osobně představilo prvních pět kandidátů.

Šabatová kromě podpisu memoranda o spolupráci zároveň ukázala listinu se jmény všech kandidátů ČSSD, mezi kterými je například na 18. místě bývalý senátor Jiří Dienstbier a na 22. místě expremiér a bývalý předseda strany Vladimír Špidla. Na papíru ale zatím chyběla jména kandidátů Strany zelených od 7. místa dál.

Jak Šabatová přiznává, úspěch či neúspěch pražské kandidátky hodně napoví o tom, jakou cestou by se sociální demokracie mohla v blízké budoucnosti dát. V současnosti ČSSD v pražském zastupitelstvu není, protože před čtyřmi lety získala jen 2,87 procenta hlasů. Lídrem byl tehdy Jakub Landovský, nynější český velvyslanec při NATO. Teď Šabatová i další kandidáti věří v úspěch.

Michal Šmarda výběr Šabatové hájí. "Každá výrazná osobnost vyvolává polemiku. Jediný, kdo nevyvolává polemiku a emoce, jsou šedé, nevýrazné osobnosti. Ona vyvolává velké emoce celý svůj život. Už když ji komunisti zavírali jako disidentku nebo po roce 1989," připomíná období, kdy byla Šabatová jednou z mluvčích Charty 77 a následně ve svobodných poměrech ombudsmankou.

"Zastávala se lidí v době, kdy to jiní nedělali. A podobně se jich bude zastávat i nyní, kdy se mnozí budou dostávat do velkých sociálních problémů, nebudou mít na placení svých závazků a všichni ostatní se na ně vykašlou. Můžeme ji mít rádi, nemusíme ji mít rádi, ale je to ženská, která se vždycky zastala slabšího bez ohledu na to, že za to trpěla nebo jí ostatní nadávali," sdělil Aktuálně.cz Šmarda.

Šmarda: Na levici musíme hledat, co nás spojuje

Pokud jde o spolupráci se Zelenými, Šmarda ji podporoval už v minulosti, kdy obě strany zvažovaly společný postup v loňských sněmovních volbách. Tehdejší předseda ČSSD Jan Hamáček ale nakonec oznámil, že jeho strana půjde do voleb samostatně. ČSSD však nepřekročila pět procent hlasů nutných pro zvolení do sněmovny. Zelení dostali jedno procento hlasů.

Letos sociální demokraté zkouší v komunálních volbách spolupráci i s dalšími stranami. Například v Jihlavě jdou se stranou Levice. "Zatímco pravici spojují peníze, tak levici rozdělují ideje. A my toto musíme překonat, musíme v levé části spektra hledat to, co nás spojuje. Jinak nás bude pravice neustále válcovat," prohlašuje Šmarda.

Jestli se mu jako prvnímu předsedovi ČSSD po letech podaří sjednotit rozhádané členy, však není jisté. Proti Šmardovu vedení nyní vystupuje především bývalý předseda strany a premiér Jiří Paroubek, který je přesvědčený, že vedení porušuje stanovy strany.

Na svém webu Vaševěc.parlamentnílisty.cz například píše, že Šmarda s kandidaturou Šabatové obešel předsednictvo strany v Praze a na kandidátku dosadil sobě loajální lidi. Neúspěšná adeptka na vedení strany Jana Turoňová na stejném webu tvrdí, že Šmarda poškozuje stranu tím, že chce prodat Lannův palác pod cenou a k tomu likviduje stranickou síť. Předseda ČSSD tato obvinění odmítá jako nepravdivá.

Politolog Lukáš Jelínek, který sleduje ČSSD dlouhodobě, soudí, že o úspěchu či neúspěchu Šmardovy mise rozhodne především výsledek několikera voleb, z nichž první budou ty komunální. "V nich bude klíčová Praha, kde se podílel na nasazení Anny Šabatové a spolupráci se Zelenými. Typově takovou kandidátku sociální demokracie dlouho nestavila, až tak velké otevření kandidátky je pro ČSSD poměrně originální a nezvyklé," uvádí Jelínek.

Důležitý podle něj bude výsledek strany i v dalších městech a v senátních volbách. "Michal Šmarda se snaží, ale co vím, strana mu moc nepomáhá, protože v ní pokračují spory o různé věci. Uvidíme, jak dopadnou zmiňované volby," dodává politolog.