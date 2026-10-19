Slunečné počasí vystřídá v týdnu déšť. Meteorologové upřesnili kdy

Nejvyšší odpolední teploty tento týden v Česku většinou nepřekročí 15 stupňů Celsia. Ve středu se na některých místech přiblíží 20 stupňům, ale na západě Čech zůstanou jen kolem 12 stupňů Celsia. Na začátku ani konci pracovního týdne moc pršet nebude, nejvíc srážek očekávají meteorologové v noci ze středy na čtvrtek a přeháňky se objeví i o víkendu. Vyplývá to z pondělní týdenní předpovědi počasí.
V první polovině týdne se podle předpovědi bude střídat slunečné počasí se zataženou oblohou, déšť se nicméně objeví jen výjimečně. Rána budou chladná, teploty se budou pohybovat většinou od sedmi do dvou stupňů Celsia, při malé oblačnosti a uklidnění větru klesnou k nule. Odpoledne bude od deseti do 15 stupňů, v úterý na západě Čech jen kolem devíti stupňů Celsia.
Ve středu se hlavně v západní polovině země objeví mlhy, během dne se postupně zatáhne a bude pršet. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky pravděpodobně až později večer a v noci na čtvrtek.
„Odpolední maxima vystoupají na 14 až 19 stupňů, na Moravě a ve Slezsku nelze vyloučit ani 'dvacítku', naopak v západní polovině Čech budou maxima na úrovni okolo 12 stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové na síti Facebook.
Závěr pracovního týdne podle nich přinese méně oblačnosti i srážek. Ve čtvrtek bude ještě hlavně v noci a ráno pršet, během dne od západu srážky ustanou a ubyde i oblačnosti. V pátek už bude většinou slunečno a jen při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přeháňky.
Minimální čtvrteční teploty se budou pohybovat od deseti do pěti stupňů, v pátek místy klesnou k nule a někde i pod bod mrazu. Ve čtvrtek odpoledne teploměr ukáže devět až 14 stupňů, v pátek 12 až 17 stupňů Celsia.
O víkendu čekají meteorologové převážně velkou oblačnost, přechodně může být i polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. V noci a k ránu mohou teploty místy znovu klesat k nule, odpoledne nemají překročit 13 stupňů.
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