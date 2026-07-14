Slovenský prezident hodil Babiše přes palubu. O roli Pavla na summitu NATO měl jasno

„Jak je možné, že je vedoucím delegace premiér a prezident seděl za ním jako ministr?“ popsal slovenský prezident Peter Pellegrini zvláštní situaci v české výpravě na summit NATO. V jejím čele stanul předseda vlády Andrej Babiš (ANO), nikoliv hlava státu Petr Pavel. Podle Pellegriniho se česká účast stala terčem vtípků, názor má ale jasný – lídrem na summitech NATO má být tradičně prezident.
Babiš se nad Pavlovou přítomností na summitu NATO, který skončil minulou středu v Ankaře, rozčiloval ve svém pravidelném nedělním videu pro voliče. „Chodili za námi naši partneři a ptali se: Proboha, proč tady je, co tady dělá? Dopadlo to, jak jsem říkal – ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné,“ komentoval Babiš dění v turecké Ankaře. Kteří partneři ho takto oslovili, neuvedl. Žádost médií o upřesnění odmítl.
Že se poněkud rozpolcená česká delegace na summitu Severoatlantické aliance neobešla bez povšimnutí, potvrdil také slovenský prezident Peter Pellegrini ve zhruba hodinovém rozhovoru pro slovenskou televizi TA3. Jenže trošku jinak, než jak to líčil Babiš – mezinárodní lídři se podivovali nad předsedou vlády v čele výpravy.
„Musím říct, že to složení české delegace vyvolalo rozruch a opravdu bylo předmětem i různých vtipů a poznámek od dalších lídrů, když jsme se o tom bavili. Jak je možné, že je vedoucím delegace premiér a prezident tam nějakým způsobem seděl za ním jako ministr? Vyvolalo to opravdu hodně různých komentářů,“ uvedl Pellegrini v neděli na dotaz redaktora TA3.
Zdůraznil, že slovenské politické špičky mají jasně rozdělené role na mezinárodních událostech. „Jsem rád, že na Slovensku dlouhodobě platí tradice, že v Evropské radě zastupuje premiér a v Organizaci spojených národů a v NATO zastupuje prezident, který je zároveň i hlavním velitelem ozbrojených sil Slovenské republiky. Mnoho zemí to má stejně jako my,“ pokračoval prezident.
Za Čaputové ani Kisky to nebylo jinak
Podle jeho slov tak nehrozí, že by došlo k náhlé rošádě v čele delegace, jako tomu bylo právě v českém případě. Zmínil také své předchůdce ve funkci hlavy státu, tedy Zuzanu Čaputovou a Andreje Kisku, s nimiž se vždy dokázal kabinet domluvit.
„Nikdy ke sporu nedošlo, i když vláda byla úplně z jiného politického spektra než samotný prezident nebo prezidentka,“ konstatoval Pellegrini. Na druhou stranu uznal, že na summity NATO jezdí v souladu s mandátem a postojem slovenské vlády a oproti České republice jsou názorově sladěné.
„Máme stejný názor, že namísto obrovského zaměření se na vojenskou podporu Ukrajiny je třeba stejnou míru energie a síly věnovat snaze o diplomatické řešení války. Z tohoto pohledu je můj pohled na řešení situace i na chování se Slovenska v Severoatlantické alianci velmi podobný postoji vlády, neměl jsem absolutní problém tam tato stanoviska tlumočit,“ uzavřel k tématu Pellegrini, který se na summitu NATO setkal s oběma českými státníky.
Prezident se těšil vřelejšímu přivítání
I přímo v Ankaře se místy zdálo, že lídrem delegace je spíše Pavel než Babiš. Prezidentovi totiž pomohly i protokolární zvyklosti – na ankarském letišti se dočkal slavnostního přivítání se všemi poctami, navíc ho po celou dobu pobytu na summitu NATO doprovázel velvyslanec Petr Štěpánek.
Jeho zástupkyně pak měla na starosti Babišovu část výpravy, což měl předseda vlády nést velmi nelibě.
Petr Pavel se rovněž objevil na neformální večeři u tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, přičemž oba čeští státníci se objevili na společné fotografii – každý na opačné straně. O zákulisí cesty jsme psali zde.
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