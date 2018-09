Slovensko souhlasilo, šéf policie Tuhý bude velvyslancem v Bratislavě

Policejní šéf Tuhý se v zemi, kterou s Českem pojí téměř 75 let společné historie, stane velvyslancem po Livii Klausové, manželce druhého českého prezidenta.

Praha - Policejní prezident Tomáš Tuhý si odškrtl další podmínku k vyslání do diplomatické mise na Slovensko. Získal formální souhlas hostitelské země.

"Pan Tuhý dostal agrément od slovenské strany. Teď ho ještě čeká předvýjezdové zaškolení jako každého velvyslance, který vyjíždí. Přesný termín jeho odjezdu tak ještě není stanoven," sdělila Aktuálně.cz mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Česká vláda schválila odchod Tuhého na Slovensko letos v červnu. Funkce se měl podle vládního usnesení ujmout, jakmile mu příští rok na jaře vyprší mandát v čele policie. Je nicméně možné, že se nyní rozhodne rezignovat a na Slovensko odejde dříve.

"Usnesení pocházelo ještě z předcházející vlády," řekl Aktuálně.cz ministr vnitra i zahraničí Jan Hamáček s tím, že pokud by chtěl Tuhý odejít na Slovensko dříve, šlo by to, musel by ovšem odstoupit z pozice policejního prezidenta. "Obecně je to plně na něm, kdy se rozhodne vyjet. Já jsem od něj žádnou informaci v tomto směru nedostal," podotkl Hamáček.

Podle mluvčího Policejního prezidia Jozefa Bocána stále platí Tuhého slova pro deník Právo z konce května, že o předčasném odchodu ze současné funkce neuvažuje. Vše tedy nasvědčuje tomu, že dokončí mandát, který mu vyprší příští rok v dubnu.

Nástupce Klausové

Tuhý nahradí Livii Klausovou, která se do čela ambasády dostala poté, co ve volbách prezidenta v roce 2013 podporovala pozdějšího vítěze Miloše Zemana. Klausová z funkce odešla letos v dubnu. Úřadu se dočasně ujal chargé d’affaires Pavel Sladký, vedoucí politického a obchodně-ekonomického oddělení velvyslanectví.

Tuhého odchod je součástí velkých výměn důležitých představitelů bezpečnostních složek. Po sporech s premiérem Andrejem Babišem skončil letos ve funkci šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín. Ke konci května odešel ředitel pražské policie Miloš Trojánek, který se v minulosti opakovaně zastával vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo. V té figuruje Babiš v roli obviněného.

Před dvěma lety přitom Babiš byl kritikem velké policejní reformy, na které se výrazně podílel právě Tuhý. Tehdy ministerstvo vnitra vedl Milan Chovanec (ČSSD), jeden z hlavních protivníků Andreje Babiše.

Skončil také šéf civilní rozvědky Jiří Šašek, na jehož místo před týdnem nastoupil expert na kybernetiku Marek Šimandl. Oficiálním důvodem postavení Šaška mimo službu byla podezření na problémy v hospodaření ÚZSI.

Šéf sněmovní komise pro kontrolu činnosti této české výzvědné služby Pavel Blažek (ODS) nicméně už dříve řekl, že ÚZSI prověřuje, zda jeho agenti stáli za útoky na Andreje Babiše prostřednictvím twitterového účtu Július Šuman. Ten nese jméno důstojníka StB, který podle archivních dokumentů podepsal vázací akt se spolupracovníkem komunistické kontrarozvědky "Burešem", což bylo krycí jméno pro Andreje Babiše.