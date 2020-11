Slovenská policie stíhá státní tajemnici. Chránila miliardy Nejedlého přítele

Jsou to dva roky, co slovenský miliardář s českým občanstvím, Milan Fiľo, převzal od Miloše Zemana vyznamenání. Nyní příteli Martina Nejedlého a sponzorovi Hradu roste na Slovensku problém. Policie obvinila někdejší státní tajemnici, podle níž tlakem na soudce Fiľovi uchránila miliardy, aby se nemusel dělit se zaměstnanci. Jednala na popud Mariana Kočnera souzeného za vraždu novináře Jána Kuciaka.

Miliardář Milan Fiľo své jmění vydělal při privatizacích na Slovensku za vlády tamního premiéra a svého přítele Vladimíra Mečiara. Ovšem v posledních letech své bydliště i sídlo svého podnikání nenápadně přesunul do Česka. Přátelí se tu s poradcem prezidenta Martinem Nejedlým, poslal 700 tisíc korun jako sponzorské dary Hradu a prezident Miloš Zeman mu v roce 2018 předal státní vyznamenání za filantropii.

Na rodném Slovensku mezitím sedm stovek někdejších zaměstnanců jeho nejvýnosnějšího podniku - celulózky v Ružomberoku - roky u soudů bojuje o podíl, který jim při privatizaci za éry premiéra Mečiara Fiľo sice slíbil, ale nikdy nezaplatil. Nyní slovenská policie po akci nazvané Vichřice obvinila někdejší státní tajemnici ministerstva spravedlnosti Moniku Jankovskou právě v souvislosti s Fiľovou privatizací.

Metál od Zemana dostal Fiľo půl roku po vraždě novináře Jána Kuciaka, za niž je souzený slovenský podnikatel Marian Kočner. Policie nyní Jankovskou podezřívá z toho, že právě na popud Kočnera tlačila na soudce, aby nároky zaměstnanců vůči Fiľovi zamítli. Sám Kočner Fiľa v interních zprávách se soudci, které policie zajistila, označoval jako "Milanka".

Fiľo dnes svoje miliardové impérium řídí z budovy bývalého kláštera v centru Prahy, který přes advokátní kancelář skrytě koupil za tři čtvrtě miliardy korun. Komentovat razii na Slovensku nechce. "Nemáme žádné ověřené informace o důvodech obvinění paní Jankovské ani nám nepřísluší je mít. Spekulace o spojitostech s naší skupinou jsou založeny na trestněprávní obraně jednoho z obviněných a je třeba k nim tak přistupovat," vzkázal přes svého mluvčího podnikatel, který si opatřil i české občanství.

Naráží přitom na výpověď obviněného soudce z Okresního soudu Bratislava 1 Vladimíra Sklenky, kterou přinesl slovenský Denník N. Sklenka se k tomu, že se nechal korumpovat, už dříve přiznal a při vyšetřování se rozhodl spolupracovat. "Fiľovy papírny" podle něj byly jednou z největších věcí, kterou Kočner intenzivně řešil. Za to, že spor dopadne ve prospěch Fiľa, měl podnikatel soudci Sklenkovi přislíbit 300 tisíc eur.

O angažovanosti Jankovské ve sporu Fiľa hovoří ale i další nyní obviněná exsoudkyně Miriam Repáková. V roce 2018 ji a jejího bývalého partnera prý Jankovská kontaktovala. "Ona mu (partnerovi Repákové - pozn. red.) na rovinu řekla, že se potřebuje se mnou sejít, že mi potřebuje říct, jak mám rozhodnout ve věci Eco-Invest (Fiľova firma, která papírny privatizovala, pozn. red.)," vypověděla Repáková.

"K úspěchu Fiľa u soudů následně přispěla i sestra Moniky Jankovské, bratislavská krajská soudkyně Andrea Haitová, která i zpochybnila žalobce. Po tomto rozhodnutí psal Kočner přes aplikaci Threema Jankovské: Milanko ti donesl Ježíška?" ptal se. Připomeňme, že takto změkčeně označoval právě Fiľa.

"Přesídlil do Česka, zažalujeme ho tam"

Někdejší zaměstnanci celulózky nyní na základě obvinění Jankovské i zpráv ze šifrované aplikace Threema zajištěných v Kočnerově mobilu chtějí dosáhnout obnovy procesu. Na Slovensku ovšem už vyčerpali všechny instance. Naposledy letos v srpnu zamítl jejich stížnost Ústavní soud. Spor tak chtějí přenést do Česka.

"Ústavní soud nevzal v potaz zprávy, které se našly v Threemě Mariana Kočnera a na které jsme poukazovali. Chtěli jsme, aby začalo v této věci nové jednání a předchozí rozsudky byly zrušeny. Z rozhodnutí soudu vyplývá, že máme podat žalobu novou. Fiľo se ale přesunul do Česka - a my ho proto budeme žalovat tam," uvedli.

Fiľo ovšem jejich přístup označuje za šikanózní. Největší a nejvýnosnější slovenskou celulózku a papírnu SCP Ružomberok ovládl ve svých devětadvaceti letech v roce 1996. Jeho kupující společnost Eco-Invest, kterou Fiľo tehdy vedl a postupně ji zcela majetkově ovládl, se v privatizační smlouvě zavázala k tomu, že prostřednictvím vydání nových akcií poskytne 15 procent firmy jejím zaměstnancům.

K tomu ale nedošlo. Z pohledu Eco-Investu se závazek později vyřešil tím, že firma zaplatila předepsanou pokutu deset milionů korun a uzavřela se slovenským Fondem národního majetku smluvní dodatek, podle něhož závazek na vydání zaměstnaneckých akcií zanikl.

"Žaloba? Vezměte v úvahu následky"

"Pokud se někdo na Slovensku nebo v České republice rozhodne pouštět do dalších zjevně šikanózních žalob, měl by to vzít v úvahu včetně implikací, které to pro ty, kdo podobné spory vymýšlejí a iniciují, může znamenat," vyhrožuje Fiľo.

Miliardář navíc dlouhodobě tvrdí, že Kočnera nezná a ovlivnění privatizačního sporu od něj nechtěl. A argumentuje, že ho naopak vyděrači chtěli o majetek nezákonně připravit. "Na Slovensku je již veřejně známo, že v tomto případě byla naše skupina terčem vydírání organizovaného lidmi, kteří mají s podobnými praktikami široké zkušenosti," dodal Fiľo.

Jeho konstrukci dále komplikují výpovědi obviněných soudců, kteří se slovenskou policií spolupracují. Soudce Vladimír Sklenka například přiznal, že mu Kočner říkal i o tom, že Fiľo chodíval na úřad vlády, kde s nyní už bývalým premiérem Robertem Ficem probíral žaloby na jeho firmu.

Podle slovenských médií byl právě Fiľo Ficovým dlouholetým mecenášem. Miliardář si mu stěžoval, že jeho firma Eco-Investment nedokáže u soudu uspět. "To bylo pro Fiľa nepříjemné. Byl z toho nervózní a byl nonstop na úřadě vlády u Fica," vypověděl Sklenka.

Podle soudce premiér Fico pověřil Jankovskou, aby to vyřešila

"On se mu zahryzl do krku a vlastně se ho stále doptával, z čehož - jak mi Kočner řekl - byl pan premiér taky nervózní," citoval dále ze Sklenkovy výpovědi Denník N. Podle Sklenky poté Fico pověřil právě bývalou státní tajemnici ministerstva spravedlnosti Moniku Jankovskou (Směr), aby se o celou záležitost postarala.

Dal jí dle jeho výpovědi za úkol, aby soudní spor vyřešila ve prospěch Fiľa. Podle Sklenky se Jankovská stýkala s Fiľem nebo s jeho pravou rukou Miloslavem Čurillou, který je viceprezidentem celulózky. Čurillovu dceru si vzal Ficův syn za manželku.

I to miliardář popírá. "Milan Fiľo ani nikdo jiný ze společnosti Eco-Investment neintervenoval u bývalého předsedy vlády Roberta Fica, respektive paní Jankovské, ohledně jakýchkoliv soudních sporů. Řešení sporů bylo výlučně v kompetenci našich právních zástupců," vzkázal redakci sám Fiľo. Toho ve sporu původně zastupovala advokátka Eva Timár Myjavcová - i ta je dnes mezi obviněnými v korupční kauze slovenské justice.

Fiľo mezitím svůj byznys dále rozvíjí už v Česku. Ze čtvrtého nejbohatšího Slováka s majetkem bezmála 17,5 miliardy korun se stal (dle magazínu Forbes) čtrnáctý nejbohatší Čech.

Ve stejném roce - tedy 2018 -, kdy dostal vyznamenání od prezidenta, získal od státní agentury Czech Invest největší investiční pobídku na půl miliardy korun na výstavbu obří pily ve Štětí na Litoměřicku.

Vloni na to dle týdeníku Euro přidala česká pobočka ruské banky Sberbank miliardovou půjčku.

A letos dle pátrání redakce do Štětí začalo "téct" dřevo ze sídla prezidenta v Lánech. Fiľo je tak jen jednou z blízkých osob Hradu, kterým ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák, stíhaný za manipulace jiných hradních zakázek, dřevo prodává. Přitom tají cenu i objem prodaného řeziva. Dle expertů protizákonně.