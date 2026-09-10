Políček pro Fialovu vládu. Babiš chválil vztahy se Slováky, do Prahy míří Fico

Na slovenské ambasádě v Pelléově ulici se sešla trojice, kterou na veřejnosti společně příliš často neuvidíte. Premiér Andrej Babiš (ANO) a po jeho boku koaliční kolegové Tomio Okamura (SPD) a Petr Macinka (Motoristé). Babiš před zraky hostů vyzdvihoval, že za jeho vlády se vztahy se Slovenskem výrazně zlepšily.
Na slovenské ambasádě se ve středu večer slavilo dvojí slovenské výročí. Den Ústavy Slovenské republiky připadá na 1. září, Den ozbrojených sil na 22. září, tradiční pražská recepce se koná mezi nimi.
Slovenský velvyslanec Martin Muránský hostil v malebné zahradě slovenské ambasády řadu představitelů vlády, diplomacie i veřejného života.
Letošní sešlost měla ale vedle státního svátku ještě jednu výraznou politickou linku.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve slavnostním projevu připomněl, jak se vztahy české a slovenské vlády po jeho nástupu změnily. Hned na začátku tak mezi řádky poslal jasný políček bývalé Fialově vládě, za níž kvůli rozdílným postojům k Ukrajině ochladly vztahy s kabinetem Roberta Fica.
„Pořád jsme rodina“
„Slovensko není jen sousední zemí, je to stát, se kterým nás spojuje společná historie, mimořádná kulturní blízkost, rodinné vazby a jedinečné mezilidské vztahy, které nemají v Evropě obdoby,“ řekl předseda vlády.
Metafor měl Babiš ten večer připravených hned několik. Sám rodilý Slovák pak vztah Česka a Slovenska přirovnal k rodině, která se ze společného domu nastěhovala do dvou vlastních, ale úplně si z očí nezmizela.
„Pořád jsme rodina, pořád se známe, pořád si rozumíme. Pořád se umíme zasmát stejným věcem. A když jeden z nás něco potřebuje, ten druhý podává pomocnou ruku vždy jako první,“ prohlásil premiér.
Na předchozí ochlazení vztahů mezi oběma vládami přitom narážel poměrně zřetelně. Připomněl, že po nástupu jeho vlády se podle něj „naše vztahy znovu vrátily tam, kam patří“.
V březnu 2024 Fialova vláda oznámila, že plánované mezivládní konzultace se slovenským kabinetem se neuskuteční. Jako důvod tehdy uváděla zásadní rozdíly v zahraniční politice, především v přístupu k ruské agresi proti Ukrajině.
Nešlo o přerušení vztahů mezi oběma zeměmi jako takové, ale o výrazné ochlazení kontaktů na úrovni vlád. Právě ty se nynější česká vláda podle Babiše snaží obnovovat.
Fico přijede poprvé od atentátu
Babiš se s Ficem už v lednu dohodl na obnovení mezivládních konzultací. Na konci března pak v Nové Horce po téměř třech letech zasedly společně celá česká a slovenská vláda a premiéři podepsali memorandum o prohloubené spolupráci.
Babiš to ve středu připomněl jako jeden z hlavních výsledků dosavadního sbližování. „Rok 2026 se stal v česko-slovenských vztazích významným milníkem,“ řekl.
Podle premiéra přitom nejde jen o další papír – memorandum podle něj „převádí tradičně dobré vztahy do konkrétních projektů a měřitelných výsledků“.
Týká se zahraniční a bezpečnostní politiky, energetiky, dopravy, ekonomiky, školství, zdravotnictví, kultury nebo sportu. Další společné jednání vlád má podle předsedy vlády proběhnout 10. listopadu na Slovensku.
Do Prahy má navíc podle něj přijet Robert Fico – a to na státní svátek 28. října. Naposledy byl v Česku v únoru 2024 na summitu V4, jen necelé tři měsíce před atentátem v Handlové. Tentokrát se tedy do Prahy poprvé vrátí od střelby, při níž byl v květnu 2024 v Handlové postřelen.
A nebude přijíždět s prázdnou. České vládě má podle Babiše věnovat sochu do zahrady Strakovy akademie. Symbolický dar tak může být docela výmluvným důkazem, jak blízko chce Ficův kabinet mít k Babišovi.
Okamura: „Slováci, mám vás rád“
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se v projevu držel podobné linie jako Babiš, jen ji podal po svém. „Slovensko pro nás Čechy není pouze sousední zemí. Slováci jsou nám ze všech národů nejbližší,“ řekl šéf SPD.
Připomněl pokojné rozdělení Československa a vzájemný respekt, který podle něj mezi oběma národy zůstal. Hovořil také o současné spolupráci české a slovenské politické reprezentace a o svých kontaktech s Richardem Rašim.
„Slováci, mám vás rád,“ završil svůj projev poněkud typicky šéf sněmovny.
Okamura navíc stál po Babišově boku. Veřejně se oba vedle sebe neobjevují tak často.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zase využil momentu, kdy po sobě zazněly česká a slovenská hymna. Většina lidí na pódiu podle něj vyrůstala ještě v Československu a byla zvyklá na pořadí „Kde domov můj“ a následně „Nad Tatrou sa blýska“.
„Možná v mnoha ohledech s trochou nadsázky ta největší změna, že když přijede návštěva ze Slovenska, tak se hraje hymna opačně,“ poznamenal.
Jinak ale podle Macinky zůstává společného pořád dost. „Myslím, že není potřeba zdůrazňovat, jak důležitá je spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou,“ řekl a připomněl, že právě české a slovenské ambasády patří mezi ty, které mají nejvíce práce s návštěvami z druhé země.
„Je to vidět na tom, kolik cestují vlády, kolik cestují ministři, kolik cestují regiony, města, parlamenty a senáty,“ vyjmenoval.
A slovenskému velvyslanci za to poděkoval. „Myslím, že naše ambasády jsou jedny z nejvíce využívaných ambasád vůbec,“ uvedl Macinka. Slovensku pak popřál k jeho svátku a Muránskému poděkoval za to, jak česko-slovenské kontakty v Praze udržuje.
Muránský: Máme na čem stavět
Slovenský velvyslanec Martin Muránský, který večer na ambasádě hostil, se ve svém projevu dostal i k tomu, kde podle něj mohou Česko se Slovenskem hledat společnou řeč.
„To, co ale naše obě země spojuje zvlášť, jsou existenčně důležité iniciativy na premiérské a zahraničněpolitické úrovni směřující k mírovým a diplomatickým řešením válečných konfliktů v dnešním světě, prioritně na Ukrajině a na Blízkém východě,“ uvedl.
Podle Muránského je důležitá koordinace postojů na úrovni Evropské unie a znovuoživení regionální spolupráce ve Visegrádské skupině. Připomněl také memorandum o prohloubené spolupráci mezi oběma vládami, které podle něj zavazuje k činům, nikoli jen ke slovům. Jeho konkrétní naplňování má podle velvyslance zahrnovat mj. energetickou bezpečnost.
Pak připomněl, co všechno se v poslední době mezi Prahou a Bratislavou znovu rozběhlo. Mluvil o spolupráci prezidentů Petra Pavla a Petera Pellegriniho, kontaktech obou parlamentů i o visegrádské čtyřce. Připomněl také koncert Státní filharmonie Košice v Praze nebo připravovaný summit prezidentů V4 v Trenčíně.
V souvislosti s výstavou svitků Tóry a připomínáním holokaustu zdůraznil, že nejde jen o „výstavy náboženských artefaktů“, ale o způsob, jak udržet „živou paměť všech obětí druhé světové války“.
Právě z této paměti podle Muránského vyrostly demokratické ústavní principy, základní práva a svobody, na nichž stojí moderní česká i slovenská státnost. „Na oběti tohoto rozsahu a státotvornou funkci paměti po druhé světové válce se nesmí zapomínat,“ zdůraznil slovenský velvyslanec.
Dostal se i k praktické podobě spolupráce. Připomněl březnové memorandum, které má podle něj dát obnoveným vztahům konkrétní obsah.
„Máme před sebou konkrétní závazky na úrovni jednotlivých ministerstev,“ zdůraznil. Mezi společná témata zařadil energetickou bezpečnost, budoucí evropský rozpočet na roky 2028 až 2034, zemědělství, konkurenceschopnost i koordinaci českých a slovenských pozic v Evropské unii.
Dorazil Turek, Klausová i Mynář
Vedle vládní trojice Babiš, Okamura a Macinka dorazil „za Slováky“ také poslanec Filip Turek (za Motoristy). Z vlády byli na místě i ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé), ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) či ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé).
Přišel také místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO), poslanec Radek Vondráček (ANO), náčelník Generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč nebo hradní kancléř Milan Vašina.
Z bývalých vrcholných politiků dorazila někdejší první dáma a bývalá česká velvyslankyně na Slovensku Livia Klausová, bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda a někdejší europoslanec Jan Zahradil. Vratislav Mynář, někdejší kancléř Miloše Zemana, přišel s manželkou Alex.
Mezi hosty byl také hudebník Felix Slováček a řada zahraničních diplomatů včetně zástupců Spojených států, Mexika, Ukrajiny a mnoha dalších zemí. Politika se mezitím řešila dál – už po menších skupinkách a bez mikrofonů.
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