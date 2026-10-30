Slova o propagandě i lži. Vávra a youtuber vyznamenaný Pavlem se do sebe pustili

Medaile Ze zásluhy z rukou prezidenta Petra Pavla pro youtubera Jiřího Burýška vyprovokovala herního vývojáře Daniela Vávru, který od ministra zahraničí Petra Macinky minulý týden sám obdržel cenu Gratias Agit. Vávra se navezl do youtubera a vmetl mu, že jel do Japonska dělat „propagandu“ hlavě státu. Burýšek se ale brání a tvrdí, že ho vývojář zatahuje do svých „politických bojů“.
Prezident vyznamenal Burýška coby „popularizátora kritického myšlení, který zejména na sociálních sítích srozumitelně vysvětluje společenská témata a odhaluje manipulace, dezinformace a argumentační fauly“.
Burýškův kanál Jirka vysvětluje věci sleduje na platformě YouTube přes půl milionu lidí a některá jeho videa mají dva miliony zhlédnutí. Ve svých videích se bývalý novinář zabývá vědeckými a zdravotnickými tématy i moderními dějinami.
A byl také s prezidentem v Japonsku, kam youtuber vyrazil jako součást novinářského doprovodu prezidenta. Burýšek z cesty vytěžil materiál pro svá videa, zejména v Hirošimě.
Oceněná „nula“ vs. „kabrňák“
Právě cesta do Hirošimy posloužila jako jeden z argumentů Vávrova výpadu.
„Medaile Za zásluhy! Takhle se to dělá. Ne jako když Macinka dá cenu nějaký nule, která v životě nic nedokázala! Youtuber Jirka! To je kabrňák! Ten toho pro Českou republiku udělal tolik, že se to ani nedá vyjmenovat!“ uvedl na svém facebookovém profilu vývojář, který je také předsedou správní rady Společnosti pro obranu svobody slova.
A příspěvek doprovodil i fotografiemi oceněného Burýška s vyznamenáním i s prezidentem v Japonsku.
Oceněnou „nulou“ od ministra zahraničí Petra Macinky narážel vývojář na sebe. Vávra ve čtvrtek 22. října převzal od šéfa české diplomacie ocenění Gratias Agit, kterou resort zahraničí uděluje za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Podle některých kritiků si ale Vávra – mimo jiné tvůrce celosvětově úspěšných her Mafia a Kingdom Come: Deliverence a jeho pokračování – toto ocenění nezaslouží.
Nechápe proč on
Burýškova reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Nechápu, proč jsem se zrovna já musel dostat do vašich politických bojů. Rozumím tomu, že vám lidi asi nadávají a nelíbí se jim ocenění, které jste dostal, a mrzí mě to, ale co s tím mám společného já, že jste se na mně musel povozit? Normální rovnej chlap se dokáže postavit věcem, aniž by u toho musel shazovat ostatní,“ napsal Vávrovi pod příspěvek.
A jak to ve světě sociálních sítí bývá pravidlem, akce vyvolala reakci. „Do ‚politických bojů‘ jste se dostal, když jste se soudruhem prezidentem letěl do Japonska dělat jako součást jeho delegace propagandu a následně si od něj za odměnu převzal vyznamenání,“ opáčil Vávra.
S jeho tvrzením ale Burýšek nesouhlasil a argumentoval, že on letěl s Pavlem do Japonska spolu s dalšími akreditovanými novináři.
„Jel jsem tam k 80. výročí a pietní akci shození atomové bomby na Hirošimu, o čemž jsem točil dokumentární video, a kam prezident přijel uctít oběti spolu s desítkami dalších hlav států,“ uvedl youtuber.
Podle jeho slov ho mrzí, že někdo „reje“ do Vávry kvůli ocenění, které od Macinky převzal. A vývojáři k jeho ceně pogratuloval a uvedl, že si ji podle jeho názoru zaslouží.
„Ale o mé práci nevíte evidentně zhola nic. Jen jste se rozhodl z nějakého důvodu spustit na moji adresu to stejné, co se děje vám, přestože to zároveň odsuzujete (…) Tenhle váš post a následné lži, které jste si o mně začal vymýšlet, abyste to obhájil, jsou prostě jen malé zklamání, na které za pár dní zapomenu,“ dodal Burýšek, čímž debata z jeho strany skončila.
Nenechali by na nás nit suchou
Vávra ale ještě jeden příspěvek do diskuse dodal. „Kdyby to samé udělal KDOKOLIV z nás ostatních s jakýmkoliv politikem z druhé strany, tak na něm nenechá mainstream nit suchou. Což jsem si konec konců ověřil osobně před týdnem. Ale u mě je to o to horší, že já jsem vůbec nic nedokázal, takže tam je to jasná korupce. To je jasný,“ uzavřel vývojář.
Redakce telefonicky oslovila Vávru s žádostí o vyjádření, co mu vadí na ocenění právě pro Burýška, vývojář ale řekl, že se k celé věci vyjadřovat nechce a zavěsil.
Emoce budí také Hřebejk
Burýškovi k státnímu vyznamenání pogratuloval také režisér Jan Hřebejk. I on letos dostal od Pavla metál Za zásluhy. „V době, kdy lidé často věří iracionálním nesmyslům, dezinformacím a všelijakým hoaxům, je jeho práce obzvlášť důležitá,“ napsal o mladém youtuberovi Hřebejk.
Režisérovo ocenění pak vyvolalo rozruch dokonce v politických kruzích. „Do včerejška (28. října) jsem nevěděl, kdo je jakýsi Hřebejk, ale prý krom točení filmů s cílenou romantizací odporné komunistické éry je ještě reálným autorem zcela nepřijatelných příspěvků,“ uvedl na síti X vládní zmocněnec pro Green Deal a poslanec Filip Turek (za Motoristy).
Pod toto své vyjádření Turek přidal několik výroků, někdy i velmi vulgárních, které měl pronést Hřebejk. Podle politika jde o „nedávné a evidentně pravé a dohledatelné“ příspěvky. Sám režisér pak přiznává, že někdy nejde pro ostré slovo daleko a vyjadřuje se nevybíravě.
Turek pak tvrdí, že do 28. října nevěděl, kdo je Hřebejk, mimo jiné režisér filmů Pelíšky, Pupendo nebo Šakalí léta. Přitom poslanec už režisérovi věnoval jeden svůj příspěvek letos 9. dubna.
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