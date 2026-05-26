Slon Jack ve Zlíně nezůstane, po jeho útoku uhynula už druhá samice. Poprvé zabil v jiné zemi

Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu. Novinářům to v úterý řekl ředitel zahrady Roman Horský.
Rozhodnutí o osudu zvířete zřejmě potrvá měsíce, řekl novinářům specialista na slony Con Mul z Nizozemska. Třiatřicetiletý samec Jack zůstává oddělený od stáda.
„Jack zůstane oddělený po celou dobu. Budeme dál konzultovat jeho osud s komisí odborníků na slony a hledat pro něj umístění, protože u nás asi další uplatnění mít nebude,“ uvedl Horský. Zahrada však chce pokračovat v chovu slonů.
Zlínská zoo získala Jacka v září 2023 z maďarské zoo Sóstó. V zahradě byly do té doby tři samice, uhynulá třicetiletá Ulu byla nejmladší, a také mládě. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem. První mládě slona afrického v Česku, sameček Zyqarri, se narodil v zoo ve Zlíně v červnu 2021 po inseminaci. Od Jacka si zoo slibovala přirozené rozmnožování.
Mul v úterý uvedl, že Jack je geneticky cenný, stejně jako samice. Proto také odborníci jednohlasně doporučili jeho přesun do zlínské zoo, přestože se podobný incident, který skončil úhynem slonice, stal i v maďarské zahradě.
Jack byl však považován za přátelského a socializovaného slona, jsou po něm i potomci. V Maďarsku ovšem šlo o samici, která neměla cyklus, zatímco se zlínskými slonicemi včetně Ulu se samec pářil. Zlínská zahrada čeká na výsledky, které ukážou, v jakém hormonálním stadiu slonice byly a zda to mohlo mít vliv na Jackovo chování.
„Sloni jako stádová zvířata žijí v sociálních skupinách a nemůžeme říct, že k potyčkám čas od času nedochází. Jde o to, v jaké síle jsou provedeny. Součástí stáda je sociální dynamika, interakce se čas od času objeví mezi samicemi, samcem i samicemi. Pokud je nám známo, děje se to v přírodě i u slonů v lidské péči. Nemyslím si však, že by byly tak silné, abychom museli Jacka nebo některé samice od druhých oddělit,“ uvedl Horský.
Páteční incident byl pro chovatele velmi překvapivý. Po ranním krmení i kontrole zdravotního stavu byli sloni kolem 10:00 puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit, samice při tom upadla a podle pitvy si zranila páteř. „Pitva prokázala poranění krčních obratlů, což pravděpodobně vedlo k okamžité smrti slonice po pádu na zem. Došlo laicky řečeno ke zlomení vazu,“ uvedl externí veterinář zoo Dominik Gregořík.
Zahrada informace o incidentu zjišťovala z kamerových záznamů. „Budeme se snažit získat co nejvíc informací z toho dne, o stavu samic, stavu hormonů, abychom se přiblížili k tomu, co se stalo,“ uvedl ředitel. Jackovo chování budou analyzovat experti.
Chovatelům se po události podařilo samce oddělit od skupiny, postarat se o další samice a slůně a uzavřít oblast Karibuni pro návštěvníky. Oblast se veřejnosti opět otevřela v pondělí. Samec je ve vlastní vnitřní expozici, má i samostatný výběh. Slonice byly po páteční události rozrušené, běžně však přijímají potravu, pijí a pohybují se po celém dvouhektarovém výběhu. Zlínská zoo otevřela zařízení pro slony v africkém Karibuni v roce 2022, poté získala další pozemky a na více než třech hektarech vybudovala jedno z největších zařízení pro chov slonů v Evropě.
