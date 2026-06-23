Šlo mi o ego. Expolicista z kauzy Bereta je volný. Seděl za vynášení zpráv ze spisů

Obvodní soud pro Prahu 4 v úterý rozhodl o podmíněném propuštění z vězení bývalého policisty a soukromého detektiva Igora Gáboríka odsouzeného v kauze Bereta za vynášení neveřejných informací z trestních spisů. Vyhověl tak jeho žádosti o podmíněné propuštění z výkonu dvouletého trestu, z něhož si Gáborík odpykal zhruba deset měsíců.
Soud mu stanovil tříletou zkušební dobu a uložil vykonat 200 hodin obecně prospěšných prací. Rozhodnutí není pravomocné.
Gáborík byl jedním z pěti odsouzených v kauze. Podle pravomocného rozsudku získával od státní zástupkyně Dagmar Máchové, celníka Pavla Šímy a bývalého policisty Radka Holuba neveřejné informace z trestních spisů, které následně využíval ve své činnosti soukromého detektiva. Odvolací soud mu loni za vynášení informací uložil dvouletý nepodmíněný trest vězení.
Gáborík v úterý uvedl, že svého jednání lituje a po propuštění chce vést řádný život. Soudu řekl, že si nesprávnost svého chování začal postupně uvědomovat už v průběhu trestního řízení, výrazněji pak po zadržení a ve vazbě, kde měl čas si celou situaci zpětně vyhodnotit. Uvedl, že původně považoval své jednání jako "na hraně", ale vnímal ho jako součást své práce a měl za to, že s informacemi bude nakládáno správně. "Dnes už vím, že bylo za hranou. Nehodlám se už nikdy do ničeho takového pouštět, chci žít řádným životem," řekl dvaašedesátiletý Gáborík.
Na dotaz soudkyně, co bylo hlavním motivem jeho jednání, Gáborík připustil, že významnou roli sehrálo jeho ego, potřeba být informován a působit důležitě. Uvedl, že ho práce v prostředí policie naplňovala právě i tím, že měl přístup k neveřejným informacím, což mu dodávalo pocit výjimečnosti a kontroly nad děním. Zároveň dodal, že si zpětně uvědomuje, že tento přístup byl nesprávný a vedl k překračování hranic, které by jako bývalý policista měl respektovat.
Státní zástupce navrhl žádost zamítnout. Uvedl, že Gáborík podle něj splňuje podmínku vedení řádného života na svobodě, pochybnosti však má o dostatečné míře jeho polepšení. "Uvedl, že šlo jen o ego a o to být zajímavý, ale ta činnost byla rozsáhlá a jako bývalý policista musel vědět, že je to v rozporu se zákonem. Jeho reflexe podle mě není úplná," uvedl státní zástupce.
Soudkyně dospěla k závěru, že podmínky pro podmíněné propuštění splnil. Poukázala mimo jiné na to, že od trestné činnosti uplynulo deset let a Gáborík se v mezidobí nedopustil další. Přihlédla také k jeho dobrovolnému nástupu do výkonu trestu, stabilnímu rodinnému zázemí a způsobu, jakým své jednání u soudu popsal.
Podle soudkyně z Gáboríkovy výpovědi vyplynulo, že hlavním motivem byla opravdu spíše snaha po moci a pocitu důležitosti, nikoliv čistě finanční zisk. Motiv podle soudu odpovídá tomu, že šlo především o selhání v osobní rovině, které však odsouzený již reflektoval a kriticky vyhodnotil. "Pan odsouzený to přijal s potřebnou pokorou. Považuji účel trestu za splněný a k jeho lepšímu naplnění i k úplnému dosažení účelu trestu je vhodné, aby pokračoval v nápravě na svobodě," uvedl soud.
Mohlo by vás také zajímat: "Není dobře na sebe dávat žaloby," vzkázal Babiš Pavlovi. A připomněl mu kauzu Turek
Ve Francii se od víkendu ve vedrech utopilo 40 lidí, v úterý se čeká až 44 stupňů
Současná vlna veder si ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Na úterním jednání meziresortní krizové skupiny to podle agentury AFP oznámil francouzský premiér Sébastien Lecornu. Ministryně sportu Marina Ferrariová ještě v úterý ráno hovořila o 20 utonulých, kteří se koupali na nehlídaných místech.
ŽIVĚ Teherán neumožní inspektorům MAAE návštěvu jaderných zařízení poničených údery
Teherán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) návštěvu jaderných zařízení poškozených americko-izraelskými údery. Na tiskové konferenci to v úterý podle agentury AFP řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí.
Z ulice až do centra moci. Larry to má na Downing Street jisté, přežil šest premiérů
Britská politika za posledních 15 let připomínala horskou dráhu. Jedinou jistotou byl mourovatý kocour Larry. Zatímco premiéři padali jeden po druhém, on dál hlídal Downing Street 10, spal na strategických místech a občas chytil i nějakou myš.
ŽIVĚ Ukrajina hlásí zraněné po ruských útocích, v Kyjevě byl poplach
Nejméně šest lidí utrpělo zranění při večerních a nočních ruských vzdušných útocích v několika oblastech Ukrajiny, uvedli tamní představitelé. Poplach vyhlásilo rovněž hlavní město Kyjev, napsala agentura Reuters. V nově zveřejněné bilanci ukrajinské úřady uvedly, že ruské útoky si za celé pondělí vyžádaly pět mrtvých a 29 zraněných, uvedl list Ukrajinska pravda.
Muž se zbraní policii stále uniká, zřejmě změnil auto. Pátrá po něm i vrtulník
V Čelákovicích u Prahy byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Ozbrojený muž je pětapadesátiletý Petr Šimon a je ve špatném psychickém stavu. Policie po něm pátrá, ale zatím netuší, kde přesně se muž pohybuje.