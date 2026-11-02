Slibovali zrušení Green Dealu a nic. Spokojenost s Babišovou vládou klesá, hlavně u voličů SPD a Motoristů

Spokojenost Čechů s koaliční vládou ANO, SPD a Motoristů klesá. Pozitivně ji hodnotí 37 procent lidí, v porovnání s březnem je to o čtyři procentní body méně. Negativně hodnotí výkon kabinetu Andreje Babiše (ANO) po deseti a půl měsících od jeho vzniku 53 procent lidí.
Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro Právo a Novinky.cz.
Zatímco u voličů hnutí ANO hodnotí vládu kladně 82 procent lidí a negativně 14 procent, u příznivců koaličních partnerů je nespokojenost vyšší. „V případě hnutí SPD jde o 28 procent jeho voličů, u Motoristů dokonce o dvě pětiny. U sympatizantů opozice pak vláda podporu prakticky nemá,“ uvedli autoři průzkumu.
Spokojenost u SPD na 65 procentech a u Motoristů na 53 procentech podle politologa Michala Malého z Univerzity Karlovy ukazuje, že významné části jejich voličů se působení ve vládě nelíbí. Připomíná, že Motoristé slibovali vyrovnané rozpočty, pohlídání Babiše či zrušení Green Dealu.
„Ukázalo se, že žijí jen z kulturních válek a nic nesplní. Je proto pravděpodobné, že je ti nespokojení už znovu nezvolí,“ podotkl Malý. Podobné je to podle něj u voličů hnutí SPD, které slibovalo ukončení sociálních dávek pro Ukrajince nebo zrušení podpory Ukrajiny v obraně před Ruskem.
„SPD dojíždí na to, že nedoručuje slíbené věci. Motoristé zase zcela změnili směr od svého původního programu. Veškeré úspěchy a viditelné věci si pak přisvojuje Andrej Babiš,“ míní politolog.
Klesající spokojenost se podle analytičky NMS Terezy Friedrichové ale nevyhýbá ani voličům ANO. Za tím se podle ní nejčastěji skrývá nespokojenost s ekonomickou situací a vnímanou klesající životní úrovní.
Průzkum se konal 26. a 27. října, zúčastnilo se ho 1002 respondentů.
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