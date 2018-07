Šlechtovou jsme nesledovali, říká policie. Exministryně verzi o mapování trasy pro diplomata nevěří

Vozidlo ministerstva vnitra mělo podle informací z vyšetřování "najíždět" trasu pro amerického velvyslance Stephena Kinga. Bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová to odmítá.

Praha - Byla to zpráva, kterou ministr vlády demokratické země neříká zrovna často. "Sledují mě, mohu říct jen to, že to nejsou fanoušci. Musela zasáhnout má ochranka," řekla v květnu na setkání s novináři tehdejší ministryně obrany Karla Šlechtová.

Týdny předtím ji zejména Lidové noviny "propíraly" za užívání VIP salonků na letištích. Média také informovala o snímku jejího psa pořízeném na pietním místě na pražském Vítkově. Šlechtová se s výrokem o sledování a prolomením několikatýdenního mlčení dostala do titulků v jiném světle.

Redakce Aktuálně.cz hovořila se zdrojem, který je s případem obeznámený. "Paní ministryně si to popletla. Vše se vyšetřovalo, nikdo ji nesledoval," uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

"Shodou okolností jelo v jednu chvíli za jejím vozem auto patřící ministerstvu vnitra s českými značkami. Řidič byl z ochranné služby a shodou okolností patří do ochranky amerického velvyslance. Ten den pouze mapoval trasu amerického velvyslance a jejich cesty se střetly. Nic víc v tom nebylo," řekl redakci. Jeho slova následně v menší míře detailu potvrdil jiný zdroj z bezpečnostní komunity.

Policejní prezidium na dotaz Aktuálně.cz, zda se vozidlo ochranné služby přiblížilo autu Šlechtové, přímo neodpovědělo. V náznaku však ano: "Informace, která se objevila v médiích, se v žádném případě nezakládá na pravdě, prezidium paní ministryni nesledovalo," uvedla mluvčí Eva Kropáčková.

Ochranná služba při plnění svých pracovních povinností, mezi které spadá i mapování tras pro chráněné osoby, používá jak viditelně "policejní" auta, tak i vozidla, která nejsou na pohled rozeznatelná.

"Nevím, co by tu dělal"

Šlechtová na své verzi trvá. Případ se podle ní odehrál v blízkosti jejího domu - bydlí v jednom ze satelitních městeček severně od Prahy, kterým nevede žádná důležitější silnice. "Nevím, co by tu velvyslanec Stephen King dělal," reagovala Šlechtová pro Aktuálně.cz s odkazem na polohu obce.

Celá záležitost má ještě jeden rozměr. Server Parlamentní listy začátkem června do veřejné debaty vnesl spekulaci, která americké velvyslanectví zmiňovala také - ale v jiném smyslu. "Podle našich zjištění z bezpečnostních kruhů jste byla údajně sledována vozidly americké ambasády," stálo v jedné z otázek na Šlechtovou. Ta to nekomentovala.

Činitelé z české bezpečnostní komunity pro Aktuálně.cz označili verzi, která byla v otázce naznačená, za nesmyslnou.

Server Parlamentní listy patří v českém mediálním prostoru k nejkritičtějším, co se americké zahraniční politiky týče. Prostor také dává předním českým dezinformátorům.

USA v minulosti usilovaly o prodej svých vrtulníků UH-1Y Venom české armádě, která v kontraktu za miliardy hledá náhradu za dosluhující helikoptéry sovětské konstrukce Mi-24/35. Do finále výběru se americké stroje dostaly s italskou konkurencí AgustaWestland AW139M.

České podmínky ale nakonec nesplnil žádný typ. Tehdejší ministryně obrany Šlechtová kritizovala to, že ministerstvo podle ní zadalo jen marketingový průzkum, a začala nákup vrtulníků řešit od začátku znovu.