Šlechtová odstaví strážce armádních počítačů hájícího sovětskou okupaci. Už nebude řešit bezpečnost

před 1 hodinou

Pracovník, který psal na Facebook kontroverzní příspěvky, má podle ministerstva pracovat na bezpečnostně méně citlivé pozici.

Praha - Civilní pracovník ministerstva obrany Lubomír Č. měl léta na starosti bezpečnost počítačových systémů resortu. Pod agenturu bezpečnosti informací, začleněnou pod bezpečnostním odborem ministerstva, spadají oblasti jako kybernetická bezpečnost nebo šifrování informací.

Ministryně obrany Karla Šlechtová nyní rozhodla, že na tomto místě skončí. Jak upozornil on-line deník Aktuálně.cz, muž na Facebooku obhajoval sovětskou okupaci s tím, že vojska Varšavské smlouvy "přijela zabránit puči a převzetí moci nechutnými krysami". V dalších příspěvcích tvrdil, že Česko čelí puči proti zvoleným politikům, že bude třeba postavit se na odpor a že se blíží válka, kterou nebude možné zastavit bez koncentračních táborů.

Ministryně Šlechtová nejprve žádala o vysvětlení, jak mohl muž s takovými postoji roky pracovat na tak citlivé pozici. "Na základě výsledků interního šetření rozhodla ministryně obrany o převedení tohoto zaměstnance na jinou pozici," sdělil Aktuálně.cz v úterý mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Zaměstnancem ministerstva by ale Lubomír Č. měl zůstat. Podle zdroje Aktuálně.cz dostal už informaci o přeřazení do jedné ze složek Generálního štábu, kde by se také měl zabývat IT systémy, ovšem už ne v tak bezpečnostně citlivé pozici.

Ministerstvo obrany totiž nemůže někoho z práce vyhodit kvůli jeho názorům, jakkoliv jsou kritické ke spojencům či institucím, jejichž ochranou se ministerstvo zabývá.

Sám Lubomír Č. na žádost redakce o komentář k přeřazení nechtěl reagovat s tím, že to náleží ministerstvu obrany.

Podle zdroje Aktuálně.cz se Národní bezpečnostní úřad bude zabývat jeho prověrkou na stupeň Tajné, kterou má a bez které by na citlivé pozici na ministerstvu obrany pracovat nemohl.

Bezpečnostní odbor ministerstva obrany souběžně zažívá i další změnu. Po čtyřech letech ve funkci končí ředitel odboru, třiašedesátiletý Petr Charvát. Lidové noviny uvedly, že tak činí kvůli sporům s ministryní Šlechtovou, ministerstvo to ale popřelo s tím, že Charvát odchází do starobního důchodu.