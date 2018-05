Šlechtová mi nikdy nic nevyčítala, teď už mě důvody nezajímají, říká odvolaný šéf vojenského ústavu

před 1 hodinou

Bohuslav Šafář stál šest let v čele Vojenského výzkumného ústavu, než ho 14. května odvolala ministryně obrany Karla Šlechtová. Stalo se tak po ruském tvrzení, že Češi mohli vyrábět novičok, které přijal za své i prezident Miloš Zeman. Na rozdíl od zbytku politické reprezentace a vyjádření českých tajných služeb.

Aktuálně.cz: Média se intenzivně zajímala o důvody vašeho odvolání, ministryně obrany Karla Šlechtová ale příliš konkrétní nebyla. V době, kdy vám toto rozhodnutí bylo doručeno, jste je ani vy neznal. Změnilo se od té doby něco, dostaly se k vám?

Bohuslav Šafář: Ne, nedostaly. Pan náměstek ministryně obrany pro kontrolu Antonín Rada, kterému to přísluší, mi předal dopis od paní ministryně, že jsem odvolán. Dodnes mi nikdo žádný důvod neřekl.

Senátoři nicméně zprávou obsahující důvody disponují. Podle předsedy výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Františka Bublana je zdůvodnění utajené.

Je to možné. Ale ani senátoři mi nic neřekli.

Máte ambici - a případně i možnosti - ono zdůvodnění získat? Budete je chtít znát?

Myslím, že teď už je mi to stejně jedno. Byl jsem odvolán a na to konto řeším další otázky své budoucnosti. Zjišťovat to nebudu, protože by mi to stejně nikdo neřekl. Byla by to škoda času.

Jak to odvolání vnímáte?

Vzal jsem to jako fakt, že jsem dostal papír a že to tak je. Představu o svém odchodu jsem ale měl jinou. Nicméně je to takové, jaké to je, nemůžu s tím nic dělat. S lidmi na ústavu jsem promluvil, oni to nějak pochopili. Předpokládám, že ústav bude fungovat dál.

Médii proběhla informace, že jste požádal ministryni obrany o možnost na ústavu dále pracovat. Je to pravda?

Tahle informace správná není. Bylo mi nicméně na ústavu nabídnuto místo a v současné době zvažuji, jestli ho přijmu, nebo ne. Je to pozice vědecko-výzkumného pracovníka.

Vaše odvolání bylo nečekané, čelil jste předtím ze strany ministryně obrany nebo jejích předchůdců nějaké kritice?

Ne. V minulosti jsme se nikdy nebavili o tom, že by mi něco vyčítala. Ani současná ministryně, ani její předchůdce Martin Stropnický. Nevím o tom, že by nějaká kritika kdykoliv v minulosti existovala.

Čelil ústav nějakým problémům, například po stránce koncepční, ekonomické nebo napjatých vnitřních vztahů?

Ne. Měli jsme nastavený systém kvality - tedy standardů naší práce, aby nedošlo s žádným problémům a nespokojenosti klienta s naší prací. Tam jsme také neměli jediný problém.

Začínali jste v poslední době nějaké projekty, kterých by se mohlo ono odvolání týkat?

O projekty pro ministerstvo obrany se hlásíme celou dobu. Některých se to možná týkat mohlo, ale není mi to známo.

Jak ředitele ústavu citovala ČTK Agentura ČTK 17. března podala vyjádření tehdejšího ředitele Vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře takto: "Nemám povědomost, že by se někde u nás jakékoliv otravné látky ve větším množství vyráběly. Pokud se vyrobí malé množství, je to jen pro výzkumné účely," uvedl Šafář. Malé množství otravných látek vyrábí i jeho ústav, ale má k tomu schválení Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Výroba je pouze pro výzkumné účely. Řádově jde o gramy, takže podle Šafáře nejde o výrobu, ale spíše "laboratorní přípravu malého množství", kvůli otestování jejich vlastností. Šafář vidí problém v tom, co se za Novičok označuje. "Nikde oficiálně nebylo řečeno, co je to za látku. Není to v žádné odborné literatuře, že zrovna tato látka je Novičok," uvedl Šafář. Zdroj: ČTK, 17. března 2018

Premiér Babiš vás kritizoval za vyjádření k ruským tvrzením, že jed ze série takzvaných novičoků, jímž byl v Británii otráven Sergej Skripal, mohl pocházet z Česka. Vyjádřil jste se vícekrát, nebo jen jednou, tehdy v březnu?

To březnové vyjádření pro ČTK bylo jediné, které jsem dal. Jasně jsem v něm deklaroval, že jsme připravili - nevyrobili, ale připravili - malé množství látky pro stanovení analytických dat. Nedával jsem žádná jiná vyjádření.

Zpětně ve svém vyjádření vidíte něco nešťastného, jak to tvrdí premiér Babiš?

Neberu to tak. Já jsem odborník, vyjadřuji se v odborné řeči. Neodborníkovi to možná nešťastné připadat může. Ale za nešťastné ho rozhodně nepokládám.

Jednotlivá slova jsou zde hodně důležitá, protože zdánlivě obecné výrazy mají přesně daný význam. Vy jste tedy nepoužil obrat, že byste novičok vyrobili? Protože tak to návazně interpretovala média a následně i prezident Miloš Zeman.

Neuvedl jsem, že bychom novičok "vyrobili". Látka se připravuje v nádobce, kde vznikne, my ji odebereme pro stanovení dat a zase se to celé zlikviduje. Žádná látka se neizoluje, tím pádem ani neskladuje či neprodává. Takhle to funguje, toto je rozdíl mezi přípravou a výrobou. Podle metodiky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se ona příprava - mikrosyntéza - za výrobu nepovažuje. (V Česku navíc byla syntetizována jiná látka než ta, jejíž užití detekovali Britové v kauze Sergeje Skripala, pozn. red.)

Máte představu, proč to prezident Zeman za výrobu označil?

To je věcí těch lidí, kteří postupují, jak postupují. K tomu se já vyjadřovat nechci.

Jaké máte nyní další pracovní možnosti?

Zatím se rozmýšlím. Jsem ročník narození 1957, ještě tedy nemám důchodový věk. V ústavu a jeho různých právních předchůdcích - před jeho založením v roce 2012 - jsem strávil pětatřicet let, celý pracovní život. Mám pochopitelně konkurenční doložku, která jasně říká, že nesmím podnikat ani pracovat v konkrétních oborech.