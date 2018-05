Babišovy noviny na mě pořádají hon. V nové vládě být nemusím, zhrzená z toho nebudu, říká Šlechtová

AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová řekla, že má chuť na ministerstvu pracovat dál.

Praha - Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová ve středu připustila, že by už nemusela být v nové vládě, kterou Andrej Babiš chystá s ČSSD za podpory komunistů. Šlechtová to řekla poté, co byla v Senátu vysvětlovat kauzu novičok.

"Opravdu na tom místě nebudu sedět za každou cenu," řekla. "Pokud Babiš nebude stát o moje služby poté, co mě tři a půl roku zná, samozřejmě nebudu opouštět post zhrzená," dodala.

Šlechtová řekla, že má chuť dál na ministerstvu pracovat, ale postěžovala si, že je proti ni vedena kampaň. V minulých dnech se dostala do médií kvůli fotografii svého psa na hrobě neznámého vojína na pražském Vítkově a ve středu se na titulní straně Lidových novin objevil článek o tom, že jako ministryně využívala VIP salónky na pražském letišti.

"Lidové noviny na mě pořádají hon. Je mi to líto, protože tyto noviny patří do svěřenského fondu pana předsedy vlády," uvedla ministryně v demisi.

Premiér v demisi Andrej Babiš na článek reagoval tím, že on jako ministr létal ekonomickou třídou a že má jinou DNA než Šlechtová. Zároveň upozornil, že ministři nemají plýtvat penězi daňových poplatníků.

Šlechtová neuvedla důvody odvolání šéfa Vojenského výzkumné zpravodajství Bohuslava Šafáře. Toho Babiš kritizoval kvůli novičoku. "Já jsem odpovědná za řízení vojenského výzkumného ústavu a nyní jsem pranýřovaná za své vlastní rozhodnutí o odvolání ředitele z internách důvodů, které nebudu médiím sdělovat," řekla Šlechtová s tím, že Šafář v ústavu zůstane.