V sobotu dopoledne začnou na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze vánoční trhy. Z bezpečnostních důvodů se ani letos nebude konat slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí. Světelná animace se bude opakovat několikrát denně, doprovodí ji hudba z pohádky Tři oříšky pro Popelku.
Na náměstí bude 75 stánků s řemeslnými výrobky, vánočním zbožím a občerstvením. Novinářům to dnes na tiskové konferenci řekli zástupci firmy Taiko, která je pořadatelem. Trhy potrvají do 6. ledna.
Stánky na obou náměstích se otevřou v 10:00, ve stejnou chvíli se rozsvítí řetězy na vánočním stromě. Světelnou animaci návštěvníci uvidí každý den po setmění v hodinových intervalech. Poslední mohou zhlédnout vždy ve 21:30.
Vánoční strom bude letos laděn do zlaté a tmavě zelené barvy. Kromě ozdob a světelných řetězů na něm bude viset 31 prskavek z LED světel. Budou mít rozměry 75 a 100 centimetrů, na špici bude 150centimetrová prskavka. Strom ozdobí také asi 2,5 metru velká zlatá mašle, která bude zároveň fotokoutkem. Motivem výzdoby tržiště bude vánoční dárek. Ten se objeví ve štítech stánků i na vyhlídkovém mostě.
Pořadatelé vyzvali návštěvníky, aby s sebou na trhy nenosili objemná zavazadla. „Taková zavazadla mohou komplikovat pohyb v prostoru trhů i práci bezpečnostních složek. Návštěvníci by také měli věnovat zvýšenou pozornost svým osobním věcem, zejména v místech s větší koncentrací lidí. V případě ztráty osobních věcí se mohou obrátit na ztráty a nálezy přímo v místě konání trhů,“ uvedla mluvčí Taika Hana Tietze.
Stánky na obou náměstích budou v provozu denně od 10:00 do 22:00. Zkrácená prodejní doba je naplánována na sváteční dny od 24. do 26. prosince.
Prodejci nabídnou řemeslné výrobky, jako jsou ozdoby z nejrůznějších materiálů, dřevěné či keramické betlémy nebo formičky na cukroví. Z občerstvení bude v sortimentu tradičně svařené víno a klobásy, ale také cukroví mimo jiné v bezlepkové či veganské úpravě.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenily je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.
Další vánoční trhy mohou lidé v metropoli navštívit například na náměstí Míru, dnes začnou na náměstí Republiky a v pátek na Mariánském náměstí a na pěší zóně Anděl.
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