Hřensko po devastujícím požáru: Soutěska se brzo otevře, jen v omezeném režimu

Slavná Edmundova soutěska by se letos měla po téměř třech letech opět otevřít turistům. Obec Hřensko, která zde provozuje projížďky lodí, sem chce první lidi začít pouštět na konci května, řekla Aktuálně.cz starostka Kateřina Horáková. Oblast měla přitom být původně zavřená ještě několik let. Pokud odborníci svolí, začne letos fungovat v omezeném režimu.

V létě to budou tři roky, co České Švýcarsko zasáhl ničivý požár. Ten pohltil přes tisíc hektarů chráněného území a dočasně vyhnal z domovů stovky lidí. A také znamenal velkou ránu pro místní podnikatele v cestovním ruchu. Ti se od té doby potýkají se značným úbytkem návštěvníků.

Třeba i proto, že vedení Hřenska muselo po požáru zavřít jedno z hlavních lákadel - Edmundovu soutěsku, kde se provozovaly oblíbené výlety loďkami. Svahy byly nestabilní, hrozil i pád stromů. A dnes, skoro tři roky od tragédie, je zde stále zavřeno.

To by se ale mělo brzy změnit. "Míříme k otevření," řekla nyní starostka Hřenska Kateřina Horáková (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná).

Místo ještě prozkoumá dendrolog. Vedení nejníže položené obce v Česku ale předpokládá, že by se zde mohli první turisté po loďkách projet už v příštích měsících. "Pracovní termín je konec května," uvedla starostka.

Ještě loni přitom zástupci obce i národního parku mluvili o tom, že zcela uzavřená může být soutěska až po dobu dalších tří let. Pokud odborníci ke zprovoznění svolí, budou soutěsky moci otevřít jen v omezeném režimu.

Výrazně snížena bude kapacita. "Dřív nám tady jezdily desítky tisíc lidí, teď to budou nižší stovky denně," upozorňuje Horáková. Obec teprve bude rozhodovat, zda bude možné si lístek koupit online, nebo to půjde jen na místě.

Nutná bude také přítomnost průvodce. Ten si maximálně patnáctičlennou skupinku vyzvedne u vstupní brány u Hřenska a dovede ji k převozníkovi, který turisty vezme loďkou na horní přístaviště, tam ji otočí a pojede zpět.

"Rádi bychom už dnes nabídli lidem soutěsky ve stavu před požárem. Teď jsme ale hlavně rádi, že můžeme vůbec uvažovat, že sem turisty pustíme. Hlavní je bezpečnost," řekla starostka Horáková.

Zavření soutěsek v posledních letech vyvolávalo spory mezi místními a správou Národního parku České Švýcarsko. Hřensko a podnikatelé požadovali urychlené otevření soutěsky a dalších uzavřených částí, mimo jiné zorganizovali petici Otevřete České Švýcarsko a v otevřeném dopise žádali o pomoc premiéra Petra Fialu (ODS).

Zástupci parku jim ale vysvětlovali, že se Edmundova soutěska nebo Gabrielina stezka nachází v takzvaných klidových zónách, kde se průřezy dřeva a další zásahy, které by mohly soutěsky zabezpečit, povolují jen výjimečně. Část stromů u řeky Kamenice ale nakonec obec s Povodím Ohře odtěžily loni, a to jako součást protipovodňových opatření.

Zástupci protestní výzvy nyní posun vítají. "Je to dobrý směr pro obec, pro provozovny i pro celý region. Podnikatelé jsou samozřejmě frustrovaní. Park nás ale seznámil s důvody svých rozhodnutí a drtivá většina lidí je s tím smířená. Jde to pomaleji, než bychom chtěli, ale jde to," uvedl vlastník resortu Mezná Roman Pluháček. Očekává, že letošní sezona bude zatím nejlepší od požáru.

