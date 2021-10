Volby v bydlišti lídrů. Šlachta ovládl Pohořelice, Rakušan Kolín, Okamura propadl

Jihomoravské Pohořelice jsou jednou z mála obcí v Česku, kde v letošních sněmovních volbách zvítězilo hnutí Přísaha. A to s velkým náskokem, získalo zde přes 36 procent hlasů. Ve městečku, které má přes pět tisíc obyvatel, totiž žije lídr a hlavní osobnost Přísahy Robert Šlachta. Redakce Aktuálně.cz porovnala, jak se vedlo v letošních sněmovních volbách stranám v místech, kde bydlí jejich lídři.

Hnutí Přísaha sice získalo ve volbách 4,68 procenta hlasů a těsně se mu nepodařilo dostat do sněmovny, ovšem jeho zakladatel, bývalý policista Robert Šlachta, svůj vstup do politiky zhodnotil po volbách jako úspěch. Jeho hnutí - v celkovém hlasování páté - zvítězilo jen v několika málo tuzemských volebních okrscích.

Z přehledem nejvíce se mu dařilo v Pohořelicích (a v přilehlých vesnicích), kde chodil do školy a zkraje 90. let začínal i svou službu u policie jako řadový příslušník obvodního oddělení. Když odešel do Brna a později do Prahy, jezdil na víkendy do Pohořelic ležících pětadvacet kilometrů jižně od Brna za rodiči a v současné době zde opravuje dům.

Starosta městečka Miroslav Novák Aktuálně.cz potvrdil, že souvislost mezi úspěchem Přísahy a Šlachtovou přítomností je ve městě jasně patrná. Robert Šlachta je podle něj v obci velmi populární a řada lidí ho zná i osobně. Bývalý policista ve městě podnikl rozsáhlou kampaň, po celé obci mimo jiné visely plakáty propagující jeho Přísahu, uvedl starosta.

A kampaň se vyplatila. Získal zde více než 36 procent hlasů, ve městě, kde šlo k volbám 2,8 tisíce voličů, vhodilo Šlachtovu hnutí svůj hlas tisíc lidí. Jde ovšem až o druhý nejlepší výsledek hnutí v zemi. Lokální popularitu se podařilo Šlachtovi rozšířit i do okolních obcí. V blízkých Cvrčovicích se sedmi sty obyvateli zaznamenal ještě drtivější vítězství, měl dokonce 38 procent hlasů.

Jeho hnutí zvítězilo také v sousedních Pasohlávkách, Přibicích a Loděnici, přes dvacet procent mělo i ve Vlasaticích nebo v Drnholci. Tyto výsledky jsou přitom pro Přísahu zcela výjimečné, ve většině ostatních obcí Česka se hnutí nepodařilo překročit ani pět procent.

Rakušanův Kolín

Velký úspěch ve svém bydlišti slavil i lídr Starostů a nezávislých Vít Rakušan, který kandidoval ve Středočeském kraji. Ten bydlí v Kolíně, který jako starosta mezi lety 2010 a 2019 vedl. Koalice Pirátů a STAN získala ve městě 30,82 procenta, o čtyři procentní body tak překonala druhé hnutí ANO.

Enormní popularitu Rakušana potvrdilo také to, že mu více než šedesát procent voličů koalice v Kolíně udělilo preferenční hlas. Žádný jiný kandidát nedostal v některém obvodu tolik preferenčních hlasů, jako právě Rakušan v Kolíně. I díky tomu se stal v letošních volbách kandidátem s vůbec nejvyšším počtem preferenčních hlasů, což je ovšem pochopitelně dáno i velikostí Středočeského kraje.

Nadprůměrně dobře si vedla koalice Pirátů a STAN i na Praze 2, kde žije její lídr Ivan Bartoš. Jeho uskupení se sice v této centrální městské části nepovedlo vyhrát, zisk téměř 28 procent ale výrazně ční nad pražským i celorepublikovým výsledkem koalice, který činil 15,62 procenta.

Úspěch slavila ve své domovské Libni také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Na Praze 8 získala koalice Spolu 37 procent a jasně vyhrála, ačkoli šlo v rámci celé Prahy o lehce podprůměrný zisk. V hlavním městě kandidující Pekarová Adamová dostala v rámci celé země po Rakušanovi druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů, na Praze 8 jí ho udělilo dvacet procent voličů koalice.

O tři procentní body méně získali Spolu v Brně, kde žije její lídr a předseda ODS Petr Fiala. Toho kroužkovala čtvrtina všech lidí, kteří vítěznou koalici volili.

Břevnov proti Okamurovi

Vůbec nejhůře si z lídrů ve svém bydlišti vedl šéf Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura. O tom je známo, že žije v netradičně vypadající vile na pražském Břevnově na Praze 6. Tam lidé tradičně volí spíše liberálnější strany, zatímco SPD má oporu zejména na menších městech a venkově. Na Břevnově získalo Okamurovo hnutí jen něco přes tři a půl procenta a zůstalo tak šest procentních bodů za svým celorepublikovým výsledkem.

V obdobné situaci se ocitlo také hnutí ANO Andreje Babiše v jeho domácích Průhonicích. V Praze a okolí se mu v letošních volbách nedařilo, v místě Babišova bydliště získalo ANO 21,8 procenta hlasů, o téměř dvacet procentních bodů méně než první koalice Spolu.

Ve svém domově neuspěl ani šéf lidovců Marian Jurečka. Koalice Spolu, v rámci které KDU-ČSL letos kandidovala, získala v obci Rokytnice u Přerova 21,63 procenta, zvítězilo hnutí ANO. Jde o podprůměrný zisk koalice jak v rámci Česka, tak v kontextu Olomouckého kraje.

Komunisté u voleb propadli, zisk tří a půl procenta preferencí jim nestačil na postup do sněmovny a o moc lépe si nevedli ani v Českých Budějovicích, domovině odstupujícího předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Získali zde 3,8 procenta hlasů. Pro dlouholetého šéfa komunistů může být útěchou to, že mu ve městě skoro třetina voličů KSČM udělila preferenční hlas.

Průměrný výsledek zaznamenala v bydlišti svého lídra také další strana, která letos vypadla z Poslanecké sněmovny. ČSSD získala v Mladé Boleslavi, kde bydlí její končící předseda Jan Hamáček, 5,3 procenta hlasů. Hamáčka kroužkovalo přes dvacet procent zdejších voličů sociální demokracie.