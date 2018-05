Galerie: Skutečné osudy koní z Dostihů a sázek

AKTUALIZOVÁNO před 31 minutami

Vzpomínejte na postavy ze slavné československé hry.

Napoli, Lady Anne, Koran… Kdo žil nebo vyrůstal v Československu osmdesátých let, tato jména mu musí připadat povědomá. Domácí verzi slavné hry Monopoly vymyslel v roce 1984 tiskař Ladislav Mareš. Svého času měla jeden exemplář doma snad každá rodina a poté, co hru jako kapitalistický relikt odsoudilo Rudé právo, Dostihy a sázky se prodávaly po statisících kusů… Nyní, po téměř 34 letech, vychází nová verze této hry. Kde se ale tenkrát vzala použitá jména koní? Autoři hry se podívali do dostupné literatury a mimo jiné sáhli po popularizační brožuře "Co chcete vědět o Velké pardubické?" z roku 1972, a tak se stalo, že si několik generací Čechoslováků vštípilo slavná jména z historie nejtěžší tuzemské steeplechase. Pojďte se podívat na jejich skutečné osudy.