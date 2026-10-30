„Skutečná přítelkyně Izraele.“ K tragické smrti diplomatky se vyjádřil Babiš i ministr

Česká diplomacie truchlí. Vedoucí pobočky českého velvyslanectví v Jeruzalémě Klára Schneiderová zemřela ve čtvrtek poté, co ji srazil minibus. Další podrobnosti o tragédii přinesla místní média. Ke smutnému incidentu se pak vyjádřil i premiér Andrej Babiš či izraelský ministr zahraničí Gid'on Sa'ar. Schneiderovou označil za „skutečnou přítelkyni Izraele“.
„Strašlivá zpráva, je mi to moc líto a vyjadřuji nejhlubší soustrast rodině, přátelům a všem pozůstalým,“ objevilo se na profilu premiéra Babiše na sociální síti X. Nebyl sám, kdo se vyjádřil k nečekanému odchodu pracovité diplomatky.
K tragickému skonu Schneiderové napsal pár vět rovněž šéf izraelské diplomacie Sa'ar. „Upřímnou soustrast vyjadřujeme její rodině, blízkým a celé české diplomatické komunitě. Klára byla oddanou, vysoce postavenou diplomatkou a skutečnou přítelkyní Izraele. Čest její památce,“ uvedl ministr zahraničí.
Záchranáři bojovali o její život
K fatální nehodě došlo 29. října v jeruzalémské ulici Agripas nedaleko jeruzalémského tržiště Machane Jehuda. Podle záběrů, které má izraelská policie k dispozici, měl řidič šedého minibusu zničehonic vjet na chodník, na kterém byla zrovna třicetiletá diplomatka Schneiderová.
Vozidlo ji srazilo a posléze nabouralo do výlohy obchodu. Schneiderová byla převezena do jeruzalémské nemocnice Ša'arej Cedek, cestou se ji záchranáři snažili resuscitovat. Bohužel to nestačilo – lékaři konstatovali její smrt, uvedl deník Times of Israel s odkazem na vyjádření zdravotníků. Řidič byl na místě zadržen, vyšetřovatelé nadále zjišťují okolnosti nehody.
Schneiderová působila jako první tajemnice jeruzalémské pobočky českého velvyslanectví v Tel Avivu. V Izraeli ovšem nebyla žádným nováčkem, podle webu Ynet tam prožila část svého dětství. Její otec Jiří Schneider působil v 90. letech jako český velvyslanec v Tel Avivu.
O smutné události informovala česká ambasáda v pátek, o nehodě prvně informoval Český rozhlas. „S hlubokým zármutkem a těžkým srdcem sdílíme zprávu o tragické smrti naší kolegyně a přítelkyně Kláry Schneiderové. Byla výjimečnou ženou a vynikající diplomatkou. Upřímnou soustrast její rodině a blízkým. Klára nám bude velmi chybět,“ uvedlo velvyslanectví v prohlášení.
Na znamení úcty a posledního rozloučení se zemřelou bude podle mluvčího ministerstva zahraničí Adama Čörga v pátek a v sobotu na Černínském paláci, kde ministerstvo sídlí, vyvěšena černá vlajka.
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