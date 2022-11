Skupina senátorů podala k soudu návrh na zrušení registrace kandidátky Rohanové

Soud ve středu obdržel návrh na zrušení registrace kandidátky na prezidentku Denisy Rohanové. Podala jej skupina senátorů, kteří pro prezidentskou volbu podpořili Marka Hilšera. Lhůta pro zpochybnění registrace či neregistrace konkrétních kandidátů vypršela dnes v 16:00. Soud musí rozhodnout do 15 dnů.

Rohanovou jako kandidátku ministerstvo vnitra zaregistrovalo i přesto, že podala přihlášku s podpisy poslanců minulé sněmovny. Šlo navíc také o zákonodárce politických stran, které už v současné sněmovně nejsou zastoupeny. Časným sběrem si chtěla pojistit, že bude moci kandidovat v případě úmrtí Miloše Zemana. Opírá se přito i o podpisy komunistů. "Nehodnotím lidi podle toho, v jaké jsou politické straně, ale podle charakteru," tvrdí.

Rozhodnutí ministerstva vnitra začali ihned rozporovat ústavní právníci. "Ústavodárce předpokládá, že se opíráte o někoho, kdo teď říká, že vás chce jako prezidentského kandidáta. Ne o někoho, kdo to říkal před rokem nebo třeba dvěma, pěti, deseti lety," řekl například v rozhovoru pro Aktuálně.cz Jan Kysela.

Rohanová si stojí za tím, že vše proběhlo podle zákona. "Víte, jak to je. Dva právníci, tři názory. Kdyby to napadlo někoho z nich, tak by možná neříkali, že to není fér," prohlašuje. Kandidaturu Rohanové podepsali poslanci ČSSD (mezi nimi i bývalý vicepremiér Jan Hamáček), ANO, SPD, ale také sedm členů KSČM.

O Hrad se podle dosud platných registračních rozhodnutí kromě Rohanové utkají bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Fischer (nezávislý) a Hilšer z klubu Starostů, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Středula a bývalý rektor Univerzity Karlovy Zima.