„Skončíš jako Orbán, jsi ruský mafián.“ Andrej Babiš mladší ostře sepsul svého otce

Andrej Babiš mladší se rázně pustil do svého otce, premiéra a předsedy hnutí ANO v jedné osobě. Pod příspěvkem o setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem vzkázal svému rodiči, že „skončí jak Orbán“. Také ho označil za „ruského mafiána“, který se snaží zestátnit česká média. „Nepovede se ti to. Jsi starý a neumíš se vyjadřovat jako státník,“ napsal dále Andrej Babiš mladší.
Předseda vlády ve svém příspěvku na sociální síti X zmínil své setkání se šéfem Severoatlantické aliance, které proběhlo ve čtvrtek v Praze. S Markem Ruttem měli probírat nejen účast české delegace na nadcházejícím summitu v Ankaře, ale také výdaje na obranu. Generální tajemník NATO nicméně na společné tiskové konferenci s Babišem několikrát zdůraznil, že všichni členové aliance musí plnit své závazky.
Rutte si je vědom kritiky, jíž současná vláda čelí doma i v zahraničí kvůli neplnění závazků vůči NATO. Investice do obrany v letošním státním rozpočtu se totiž nachází pod hranicí dvou procent HDP. Pod Babišovým příspěvkem se poté objevil komentář od jeho syna Andreje z prvního manželství. Ten svého otce nešetřil ostrými slovy.
„Skončíš jako Orbán. Mark Rutte se s tebou ve skutečnosti vůbec nepřátelí, protože jsi ruský mafián. Neumíš takhle mluvit na lidi; to věděl Petr Fiala. Ti, co tě volí, neuvidí ani korunu před tvým koncem. To, co jsi udělal mně – Krivý Rih a Krym – je nepřijatelné. Tvůj konec bude i konec lidí jako jsi ty,“ napsal Andrej Babiš mladší s odkazem na epizodu, kdy ho premiér měl v roce 2017 „uklidit“ na Ruskem anektovaný ukrajinský poloostrov Krym.
„Maďarsko se povedlo a tak to bude i v ČR. Tlačíš na zestátnění médií ČR, abys oblboval. Chceš obdiv a poslušnost jako Donald Trump ve stylu Severní Koreje. Nepovede se ti to. Jsi starý a neumíš se vyjadřovat jako státník. Maďarsko je jasné varování pro tvé voliče i spolupracovníky,“ doplnil ve svém komentáři, který vzbudil pozornost dalších uživatelů.
„Jsem otevřený dalším rozhovorům“
V pátek pak sdílel další příspěvek, který pokračoval v podobném duchu. „Andrej Babiš je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku a pracuje s Rusy. Jsem otevřený dalším rozhovorům,“ uvedl Babiš mladší a označil několik světových médií a zpravodajských agentur, od BBC po Reuters či americkou CNN.
Babiš mladší se kvůli své cestě na Krym obrátil v lednu 2018 na policii. Ta věc prověřovala pro podezření ze zavlečení a z omezování osobní svobody, případ ale bez jeho výslechu odložila. Podle policistů nešlo o trestný čin ani o přestupek. Případem se znovu začali zabývat poté, co Babiš mladší přicestoval do Česka. Na policii Babiš mladší vypovídal i v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.
