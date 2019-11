Školy se věnují hlavně podprůměrným žákům, ty nadané zanedbávají

Pedagogicko-psychologické poradny, výchovné poradkyně, individuální plány, asistenti. To vše se točí zejména kolem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti mimořádně nadaní mají tak trochu smůlu. V lepším případě jsou odsouzeni k samostudiu, v horším případě k mnohaleté nudě nepodmíněně.

"Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů," stojí ve školském zákoně. Když se zeptáte ministerstva školství, zda školy péči o mimořádně nadané děti zanedbávají, kategoricky to odmítá a odkazuje na nejrůznější podpůrná opatření.

Mezi nimi je například vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Hovoří o tom, že nadaným žákům lze rozšířit obsah vzdělávání, obohatit, rozšířit a prohloubit učivo nad rámec školního vzdělávacího programu, stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb.

Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech. Nebo že nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu.

A teď se zeptejte maminek mimořádně nadaných dětí. "No, čte se to hezky, že?" usmívá se jedna. "Ale zní to trochu jako sci-fi." "Tak náznaky tam byly, ale vypadalo to, že po nich chci něco naprosto nevídaného a že na to nejsou zařízení," přidává se třetí.

Pro ty, pro koho jsou soudy maminek moc subjektivní a prohlášení ministerstva zase příliš úřední a loajální, nechme promluvit Českou školní inspekci a její objektivní údaje. Ta se totiž při svém sledování a hodnocení vzdělávání dlouhodobě zaměřuje také na podporu nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů.

Její data například ukazují, že zatímco nadaných žáků v základním vzdělávání by měla být nejméně dvě procenta populace, podíl těch diagnostikovaných je pouze 0,1 procenta. "Podíváme-li se na počty identifikovaných mimořádně nadaných žáků v základním vzdělávání, zjistíme, že jsou násobně nižší, než jaký je předpoklad mimořádně nadaných žáků v populaci," říká náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.