Škola nedodržovala pamlskovou vyhlášku. Teď by měl problematický automat zmizet

V Česku platí od roku 2016 takzvaná pamlsková vyhláška, která určuje, co mohou nabízet automaty a bufety na základních školách. Podle vyhlášky nemohou být v automatech k prodeji například přeslazené tyčinky, čokolády, chipsy nebo kofeinové a energetické nápoje. Jenže realita ukazuje jiný obrázek - zapovězené zboží je v některých školách dál k dispozici.

Debata ohledně limitů na zboží v automatech či bufetech ve školách byla poměrně vyostřená, vyhláška ale nakonec před devíti lety vstoupila v platnost. Reportéři CNN Prima News ale zjistili, že mnohde tomu tak není, konkrétně třeba v jedné pražské základní škole.

"Bylo zjištěno, že skutečně jeden z dodavatelů konkrétního automatu nedodržuje danou vyhlášku a dodal do automatu věci, které zkrátka nesplňovaly ty přísné limity. Ředitel školy se potom, co jsme se začali o věc zajímat, rozhodl smlouvu s dodavatelem ukončit," říká mluvčí Úřadu městské části Praha 3 Tereza Schejbalová. Problematický automat by tak měl ze školy zmizet.

Za obsah automatů ve školách odpovídá ředitel, kontrolu provádí Krajská hygienická stanice i Česká školní inspekce.