Entusiasmem složenky nezaplatíš. Stovky lidí demonstrují za vyšší mzdy pedagogů

Za navýšení peněz na vysoké školství demonstruje v centru Prahy několik stovek lidí. Po proslovech na náměstí Jana Palacha se vydali k ministerstvu školství, zastavit se chtějí také u úřadu vlády a ministerstva financí. Akce se účastní studenti, zaměstnanci vysokých škol i zástupci školských odborů.

"Investice do vzdělávání, výzkumu a vědy je něco, co posouvá celou naši společnost. Pokud chceme, aby se v České republice všem dařilo lépe, aby se ekonomika s nízkou přidanou hodnotou měnila ve znalostní ekonomiku a aby společnost byla odolná proti dezinformacím a rozdělování, pak musíme do vzdělávání, vědy a výzkumu investovat," řekla ve svém proslovu rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Akci nazvanou Kolaps systému pořádá iniciativa Hodina pravdy. Žádá o navýšení peněz na vysoké školství o 11 miliard korun a plán na stabilizaci financování na období 2025 až 2030. Akce se účastní studenti, zaměstnanci vysokých škol i zástupci školských odborů.

Návrh rozpočtu vysokých škol pro příští rok počítá s navýšením o šest miliard korun, uvedl v dubnu ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Na vzdělávání na veřejných vysokých školách je nyní určeno 30,9 miliardy korun. Bek by chtěl pro příští rok rozpočet školství zvýšit kvůli potřebám škol o několik desítek miliard korun. "Já tu dnes stojím s apelem na vládu České republiky, aby tento návrh nebyl nijak krácen," dodala rektorka.

Akci přijeli podpořit i zástupci studentů a škol z jiných měst, například Brna, Olomouce či Hradce Králové. Řada z nich si přinesla transparenty, které požadují důstojné mzdy. K vidění bylo i heslo "Jen z lásky se nedá učit".

Iniciativa plánuje s protestními akcemi pokračovat do doby, než budou vysoké školy stabilizované, uvedla za organizátory již dříve Nina Wanča z Filozofické fakulty UK. Možností jsou další protesty, stávky nebo například nezahajování semestrů, uvedla. Další kroky by měli zástupci iniciativy představit na konci akce před ministerstvem školství.

Kvůli nespokojenosti s financováním univerzit protestovali zástupci Hodiny pravdy se studenty, akademiky a pracovníky na některých vysokých školách v Česku také loni v říjnu. Stovky se jich tehdy sešly na náměstí Jana Palacha v Praze nebo se zapojily do hodinové výstražné stávky, kterou vyhlásil Vysokoškolský odborový svaz.

Odbory chtějí navýšení tarifních tabulek pro pedagogy minimálně o deset procent. Podíl tarifního platu za rok 2023 klesá podle nich k 70 procentům. Podle vládního prohlášení by takzvané nadtarifní složky platu měly tvořit 20 procent a 80 procent v tarifech. Navýšení o minimálně deset procent chtějí i pro tabulku, podle které jsou placení nepedagogové. Kromě úpravy tabulek je podle odborů potřeba zajistit dostatek peněz na zaplacení pracovníků, aby se školy nedostaly do problémů.