Prezident Petr Pavel vnímá působení Jaromíra Zůny (za SPD) v čele ministerstva obrany v poslední době jako destruktivní a škodící České republice. Uvedl to v Nedělní debatě České televize. Zdůvodnil to personálními kroky nynějšího ministra obrany i jeho postojem k Ukrajině. Vidí za tím vliv vládního hnutí SPD, jež Zůnu do vlády nominovalo.
„V poslední době musím říct, že jeho (Zůnovo) působení vnímám spíše jako destruktivní, jako škodící České republice, než jako věc, která by nám jakkoliv pomáhala,“ prohlásil prezident na adresu svého bývalého podřízeného v době, kdy byl náčelníkem generálního štábu.
Konkrétně Pavel vytkl Zůnovi opakované bránění současnému náčelníkovi generálního štábu Miroslavu Hlaváčovi v cestě na Ukrajinu s cílem získat od protějšků zkušenosti, „některá nestandardní personální opatření v rámci resortu“ nebo neustálou snahu omezovat výdaje na obranu a opakované tvrzení, že výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu stačí.
„Mám za to, že je to v souladu s politikou, která je veřejně deklarovaná ze strany SPD,“ uvedl prezident. Podle něj toto hnutí dává dlouhodobě najevo, že jeho prioritou nejsou ani výdaje na obranu, ani spojenecké závazky a ani podpora Ukrajiny, která čelí pátým rokem ruské agresi.
Zůna například začátkem listopadu odvolal generála Radka Haratka z velení kybernetických a informačních sil. Od prosince má Haratek působit jako poradce náčelníka generálního štábu Hlaváče. Ministr v říjnu uložil Hlaváčovi, aby navrhl Haratkovo přeložení na jiné služební místo. Haratek předtím požádal o předčasné ukončení služebního poměru, ministerstvo obrany však jeho žádosti nevyhovělo s odůvodněním, že nebyla dostatečně podložená.
Na jmenování Hlaváče novým šéfem armády se dohodla vláda v květnu, jediný Zůna pro něj nehlasoval. Řekl tehdy, že si uměl představit jiného kandidáta.
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