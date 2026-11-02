Škoda po požáru hotelu v Peci jde do 15 milionů. Případ už šetří policie

Policie prověřuje nedělní požár hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou pro podezření z obecného ohrožení a poškození cizí věci. Dnes hasiči s policisty zkoumali místo požáru, uvedla na webu policie. K požáru hasiči vyjeli v neděli v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Záchranáři při požáru ošetřili tři lidi. Hasiči odhadli škodu na 15 milionů korun.
"Společně s hasiči ohledáváme místo požáru. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení a poškození cizí věci. Prověřujeme všechny možné verze," uvedla policie bez dalších podrobností.
Hotel Hořec je v centru Pece pod Sněžkou. Požár ohlásil zaměstnanec hotelu, kterého v noci probudil kouř. K požáru hasiči vyslali 13 jednotek a vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hasiči z hotelu evakuovali přes 30 lidí. Oheň zničil střechu a horní část objektu z roku 1908.
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