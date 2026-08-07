Sklep v Praze za 2,5 milionu? Podívejte se, co si za stejnou cenu můžete koupit u moře

Růst cen novostaveb v Praze se sice snížil, mnoho lidí se přesto musí rozhodovat, jestli se kvůli koupi bytu na celý život zadluží, nebo se spokojí s menší výměrou. Přitom ve velké části Evropy lze za stejné částky pořídit výrazně prostornější nemovitosti. A to i s bazénem, terasou, nebo jen pár kroků od pláže.
V Praze se při rozpočtu do dvou a půl milionu dá jen stěží dosáhnout na byt, který bude větší než garsonka. Na serveru Sreality je v této cenové hladině v nabídce bytů v osobním vlastnictví pouze sedm. Jde většinou o prostory, které jsou v katastru vedeny jako nebytové jednotky a nacházejí se v podzemních podlažích. Svou velikostí tak připomínají spíše větší sklep, jako je tomu v případě nabízeného bytu v pražských Záběhlicích o 11 metrech čtverečních.
Na jihu Evropy už je výběr lepší. Za stejnou cenu lze koupit například klimatizovaný dvoupokojový apartmán o výměře 40 metrů čtverečních na severním pobřeží Itálie, který se nachází v komplexu se třemi bazény a soukromým parkovištěm. A pláž? Ta je vzdálená jenom 50 metrů.
V případě zájmu o zrekonstruovaný byt už je potřeba počítat s pěti miliony korun na účtu. K dispozici je třeba garsonka o 25 metrech čtverečních na Vinohradech, kousek od stanice metra Želivského. I mezi starší zástavbou však většina bytů za tuto částku nabízí pouze skromnější výměru do 30 metrů čtverečních, a obvykle se jedná o objekty v okrajových částech města.
Balkán za stejnou částku nabízí mnohem více muziky. Nedaleko jednoho z hlavních turistických letovisek u Černého moře, bulharského Nesebaru, lze sehnat prostorný byt o ploše okolo sta metrů. Třípokojový byt disponuje velkou terasou s přímým vstupem k bazénu a je vzdálený pouze dvě stě metrů od moře.
Za sedm a půl milionu už lze v Praze najít nemovitost i v lokalitách, které jsou blíž centru. Ve většině případů však jde o dvoupokojový byt, který by větší rodině už nestačil. Nabízí se takto například starší byt s oddělenou kuchyní na Žižkově, jehož výměra činí 51 metrů čtverečních.
Oproti tomu ve zbytku Evropy je s podobným rozpočtem z čeho vybírat. V nabídce je například třípokojový apartmán u Azurového pobřeží, který oplývá velkou terasou a balkonem s nádhernými výhledy na moře a zároveň nabízí přístup k bazénům a tenisovým kurtům. Kousek od Tyrhénského moře lze koupit pětipokojovou vilu se zahradou a bazénem a v Polsku je k mání prostorný apartmán jen pár kroků od písčité pláže v přímořském městečku Ustronie Morskie.
Pokud by chtěla rodina koupit podobně velký apartmán v Praze, musela by si připravit zhruba 15 milionů korun. Podle nejnovějších dat portálu FlatZone se totiž průměrná cena za metr čtvereční v pražských novostavbách pohybuje okolo 160 000 korun. V případě cihlových staveb je to o sedm tisíc méně a panelové byty dosahují průměrné ceny okolo 130 tisíc korun za metr.
V zahraničí lze za stejnou částku jako čtyřpokojový byt v Praze pořídit dům na jihu Španělska v andaluském stylu, který má deset pokojů včetně knihovny a herny a přímo sousedí s přírodním parkem Los Alcornocales. Na pozemku o rozloze jednoho hektaru nechybí ani bazén s výhledem na Gibraltarský průliv a africké pobřeží, rozlehlé zahrady a fontána.
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