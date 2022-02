Skialpinista napadl dva strážce Národního parku Šumava. Incidentem se zabývá policie

Dva strážci Národního parku Šumava byli brutálně napadeni lyžařem po té, co jej upozornili na vstup do chráněného území mimo značenou stezku. Incident se odehrál v úterý 8. února kolem poledne v oblasti Rozvodí v Přírodní památce Královský hvozd na Železnorudsku.

"Dva strážci Správy Národního parku Šumava při běžné kontrole upozornili dva skialpinisty na to, že vstoupili do chráněného území mimo značenou stezku a že jim hrozí postih. Po tomto slovním upozornění však okamžitě došlo k fyzickému napadení obou strážců. Útočník jim způsobil četná zranění," vysvětluje okolnosti incidentu mluvčí správy parku Šumava Jan Dvořák.

Oba lyžaři následně místo incidentu opustili. Strážci si museli přes linku 158 přivolat pomoc. Zároveň byli vyrozuměni členové Horské služby, kteří na místo incidentu přijeli poskytnout pomoc napadeným mužům. Oba strážci byli následně převezeni k ošetření do Klatovské nemocnice a věc začala šetřit policie.

Oblast Královského Hvozdu na Železnorudsku je v zimním období oblíbenou destinací pro skialpinisty. Avšak na celém území této přírodní památky a Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero je možné se pohybovat pouze po přístupných turistických trasách. To ale mnozí lyžaři nedodržují, navíc vjíždějí do lesních porostů, což vysloveně zakazuje zákon o lesích a to na celém území Česka.

V jižní části Národního parku Šumava došlo k napadení strážců rakouskými lyžaři již před třemi lety. Avšak při tomto incidentu nedošlo k žádným zraněním.

V případě porušení zákazu se pokuty udělené na místě pohybují v řádech tisíců korun. "Pokud se však přestupek dostane do správního řízení, může pokuta dosáhnout až výše sto tisíc korun," upozorňuje Dvořák.

Šumava je jediným územím ve střední Evropě, kde se vyskytuje životaschopná populace přísně chráněného tetřeva hlušce. Žije zde také celá řada dalších chráněných živočichů, například tetřívek obecný, rys ostrovid, vlk obecný a další. Všechna tato zvířata jsou velmi citlivá na rušení zvláště v zimním období, kdy nemají k dispozici dostatek potravy. Proto co nejvíce šetří energií a každé jejich vyrušení může vést až k jejich úmrtí.

"Pokud lyžaři mají rádi přírodu a svojí zálibou nechtějí ohrožovat živočichy, způsobovat nevratné škody na lesních porostech a chtějí se vyhnout pokutě za porušování zákonů, stačí, aby se pohybovali pouze po značených a v zimě přístupných turistických cestách," uzavírá Dvořák.