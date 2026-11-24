Spor mezi státem a společností Diag Human o miliardové odškodné graduje. Ve složité právní tahanici uvízla společnost ČEZ a podle posledního rozhodnutí lucemburské justice to vypadá, že vymanit se z kauzy nepůjde tak snadno. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) nyní pro deník Aktuálně.cz celý spor krátce okomentoval.
Extrémně komplikovaná právní válka mezi státem, společností Diag Human a Čechošvýcarem Josefem Šťávou zaměstnává právníky pracující pro Česko už tři dekády.
Šťáva viní stát, že mu nepodloženým obviněním na počátku devadesátých let zmařil slibně rozjetý a extrémně lukrativní obchod s krevní plazmou.
Má dva pravomocné rozsudky z Lucemburska a z Londýna. Škoda, kterou vymáhá, roste každý den. Podle aktuálních informací už vychází na 722 milionů eur, což je v přepočtu už skoro 18 miliard korun.
Pro státní rozpočet by takový účet znamenal extrémní zátěž, jenže výsledky soudního klání nejsou pro Česko vůbec příznivé. A Diag Human přirovnává postup České republiky ke snaze dlužníka uprchnout před svým věřitelem.
Obstavený majetek ČEZ
Letos nastal průlom a vývoj celé právní bitvy dostal mimořádně pikantní rozměr. Lucemburská soudní vykonavatelka totiž obstavila na návrh Diag Human a Josefa Šťávy lucemburský majetek společnosti ČEZ, kde stát vlastní necelých 70 procent.
Soudy, jak se zdá, jsou na straně Diag Human. Pravomocně odsouzený dlužník neplatí a věřiteli dochází trpělivost.
Tuzemská energetická jednička označila návrh za šikanózní s tím, že se sporem nemá nic společného a že se bude bránit. Podala žalobu na odblokování majetku a pokusila se celou exekuci zrušit.
Jenže v pátek lucemburský soud okamžité a úplné zrušení exekuce, jak požadovala společnost ČEZ, odmítl.
„Předně považuji nároky z kauzy Diag Human vůči Česku za neoprávněné a skandální. Stejně neoprávněný a skandální je útok na ČEZ v Lucembursku,“ sdělil deníku Aktuálně.cz ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
„Co se týká pátečního rozhodnutí soudu v Lucembursku, jde o procesní rozhodnutí, které nevypovídá o meritu věci. Soud se nevypořádal s otázkou, zda má být majetek ČEZ v Lucembursku zmrazen. Pouze konstatoval, že tato otázka přesahuje rámec zkráceného řízení,“ vysvětluje Havlíček.
Diag Human mluví o dílčím vítězství
Zástupci Diag Human ovšem tvrdí, že se jedná o dílčí vítězství. „Soud odmítl vyjmout společnost ČEZ z našeho exekučního řízení a uznal, že náš případ si zaslouží důkladné posouzení ve věci samé. Těšíme se na předložení našich důkazů a nadále jsme odhodláni vymáhat dlužnou částku,“ uvedla firma ve svém prohlášení z pondělka.
Pro ČEZ se nejedná o dobrou zprávu. Vedení totiž ujistilo premiéra Andreje Babiše (ANO), že potíže v Lucembursku úspěšně vyřeší. Šéf kabinetu o tomu mluvil už dřív.
„Řízení pokračuje a my jsme přesvědčeni o tom, že argumentace protistrany je nepodložená, a hodláme to prokázat v rámci dalších procesních kroků,“ sdělil deníku Aktuálně.cz mluvčí ČEZ Roman Gazdík.
Ukazuje se, že ČEZ to v Lucembursku nemusí mít vůbec jednoduché. A pokud se právníkům energetické skupiny nebude dařit, bez pomoci majoritního vlastníka se neobejde. V sázce je miliardový majetek.
Premiér už dřív řekl, že Česko nároky Diag Human a Josefa Šťávy neuznává. A to i přesto, že protistrana má v ruce dva pravomocné a vykonatelné – tedy jen těžko zpochybnitelné – rozsudky soudů v Lucembursku včetně tamní nejvyšší instance a arbitrážního řízení v Londýně.
Firma ovládaná státem
Navíc to nyní podle všeho vypadá, že společnosti Diag Human i Josefu Šťávovi dochází trpělivost. Proto se jejich právní týmy rozhodly sáhnout na majetek ČEZ.
Přestože je sice ČEZ formálně samostatná akciová společnost s menšinovými akcionáři, právníci Josefa Šťávy a Diag Human přesvědčují soud, že firmu fakticky ovládá český stát a využívá ji k plnění svých strategických cílů.
„V Lucembursku existuje právní doktrína ‚alter ego‘, která umožňuje postih majetku třetí, jinak samostatné firmy třeba s vlastní subjektivitou, spojené a kontrolované však dlužníkem, zde státem. O to teď běží, tedy o význam a intenzitu skutečného vlivu státu na ČEZ,“ vysvětlil už dřív deníku Aktuálně.cz Šťávův advokát Jan Kalvoda.
Společnost Diag Human se pokusila zablokovat i majetek, který ČEZ ovládá přes jiné firmy. To ale soud odmítl.
Na zaslanou otázku, zda stále věří ujištění vedení společnosti ČEZ, že právní obrana společnosti v lucemburském exekučním řízení bude úspěšná, premiér Babiš nereagoval.
Přes 30 let starý spor
Celý spor odstartoval už v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra Martina Bojara vypsalo tendr na zpracování české krevní plazmy. Jednoznačným vítězem, kterého hodnoticí komise tehdy doporučila, byl tandem dánského farmaceutického giganta Novo Nordisk a české firmy Conneco, předchůdce Diag Human.
Bojar nicméně pojal nedůvěru vůči Josefu Šťávovi a jeho tehdejší firmě Connec, předchůdce Diag Human. Přestože Šťáva už měl v tu dobu rozjetý obchod s krevní plazmou v zahraničí. Bojar ho bez přesvědčivých důkazů označil za obchodníka s nakaženou krví.
Na zpracování plazmy vypsalo ministerstvo nový tendr. Aniž by ukončilo ten původní, kde se Šťáva ukázal jako jednoznačný vítěz.
Do Dánska pak Bojar poslal vysvětlující dopis, kde vznáší pochyby o solidnosti firmy Conneco. Přestože Dánové se nejprve snažili o to, aby se celá situace vysvětlila, nakonec se Šťávou ukončili spolupráci. Bojar později v několika rozhovorech řekl, že dopis nepsal, jen ho dostal k podpisu. A že nedomyslel, co může způsobit. Za korespondenci se Šťávovi omluvil.
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