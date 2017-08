Učitelé znovu zatlačí na vládu, aby jim přidala. Situace ve školství je kritická, opakují odbory

před 37 minutami

Páteční protest učitelů od mateřských po vysoké školy proběhne v Betlémské kapli, kde společně s odbory vyzvou zástupce členů vlády, aby splnili sliby a přidali učitelům 15 procent k platu a vysokým školám navýšili rozpočet o 4,5 miliardy korun. "Navrhované částce 700 milionů korun se musíme jen smát. To jsou roční výdaje na jednoho politického náměstka," uvedl předseda České konference rektorů Tomáš Zima. Pokud vláda jejich požadavkům nevyhoví, chtějí jednat. Připouštějí, že je ve hře i stávka.

Praha - Zástupci škol od mateřských po vysoké se společně s odboráři na společném jednání dohodli, že se sejdou 1. září v Betlémské kapli a osobně vysvětlí zástupcům vlády, jak nutné je, aby v rozpočtu našli další peníze na školství.

"Dorazí ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), ministr financí Ivan Pilný (ANO), za ministra školství školství jeho náměstek Petr Pavlík (ČSSD) a za vicepremiéra pro vědu Pavla Bělobrádka místopředseda školské komise Jiří Mihola (KDU-ČSL)," vyjmenoval na tiskové konferenci předseda České konference rektorů Tomáš Zima.

Vysoké školy požadují slíbených 4,5 miliardy korun, které chtějí použít na navyšování platů vysokoškolských pedagogů, stipendia doktorandů a také posílení některých potřebných oborů, jako jsou například učitelé či lékaři.

"V posledních pěti letech rozpočet vysokých škol nedosahuje hodnot z roku 2010. A to hovořím v absolutních číslech, kde není započítá inflace. Vezměte si, o kolik narůstají třeba jen náklady na energie," upozornil Zima. Výdaje na vysoké školy vzhledem k HDP má Česká republika rovněž pod průměrem OECD.

Akademici shodně se zástupci základních a středních škol hovoří o personální krizi. "Začínající akademik, odborný asistent má na vysoké škole kolem 20 tisíc korun hrubého. Lidl nabízí nástupní plat 27 tisíc. Pokud chce takový člověk uživit rodinu, raději odejde tam," varuje Petr Baierl z vysokoškolského odborového svazu.

Stávkou hrozit nechceme, ale je to jedna z variant

Odboráři připomínají vládní slib, že učitelé budou do roku 2020 brát zhruba 130 procent průměrné mzdy. "K tomu je nutné, aby vláda přidala každý rok minimálně 15 % na platy, ale spíše více," říká předseda školských odborů František Dobšík.

Odbory chtějí, aby se platy navýšily nejlépe už od 1. listopadu, což by stálo 11 miliard korun. Desetiprocentní navýšení by se mělo týkat i nepedagogických pracovníků, třeba školníků či kuchařek. To by přišlo na další dvě miliardy.

Vláda bude o rozpočtu jednat v pondělí 4. září, další jednání případně proběhne 11. září. Zatím chtějí zástupci škol vládu jen upozorňovat a ne vyhrožovat případnou stávkou. "Jsme optimisté a věříme, že vláda si uvědomuje kritičnost situace a našim požadavkům vyhoví," říkají shodně.

O stávce je podle nich zatím předčasné hovořit, ale nevylučují ji. Pokud by se školy přeci jen měly zavřít, nebude to hned na začátku školního roku, ale někdy později. Zástupci škol by stávku řádně nahlásily minimálně tři dny dopředu, aby se rodiče mohli připravit.

"O stávce vedeme debaty a někteří nám vyčítají, že jsme příliš laxní, ale my si počkáme na pátek, kde se dozvíme přístupy jednotlivých členů vlády, pak jsme připraveni se k tomu postavit čelem. Říkat konkrétní termín stávky v době vyjednávání je podle nás netaktické," uzavřel Dobšík.