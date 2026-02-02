„Situace je šílená, není světlo ani teplo.“ Češi posílají Ukrajincům pomoc za stamiliony

Napadená Ukrajina čelí v důsledku ruských útoků na energetickou infrastrukturu kritické zimě bez světla a tepla. Česká iniciativa Dárek pro Putina proto na pomoc lidem v mrazu vybrala již přes 166 milionů korun. Nakupují se za ně generátory, které na východě země rozváží i spolupracovníci Aktuálně.cz. Pro deník popisují svou cestu a podmínky, kterým čelí.
„Situace je samozřejmě šílená úplně všude, není světlo, není teplo, všichni mrznou,“ přibližuje situaci na Ukrajině spolupracovnice Aktuálně.cz Laura Przybylaková. Napadená země letošní zimu čelí nejhorší energetické krizi od začátku války. Rusko totiž napadá její energetickou soustavu a miliony lidí se tak ocitly bez elektřiny či plynu.
Česká iniciativa Dárek pro Putina tak už v rámci kampaně SOS Kyjev vybrala přes sto milionů korun, za které lze na nejpostiženější místa na Ukrajině dostat generátory či záložní baterie. Velká část pomoci míří do Kyjeva, další pak na východ země. Právě tam se na Donbasu a v Charkovské oblasti pohybují i spolupracovníci redakce Laura a dobrovolník Mac. Iniciativě zde pomáhají nakupovat a rozvážet potřebné generátory. Mezi jejich příjemci jsou rodiny, invalidní důchodci, další stroje pak míří například do nemocnic.
„Byli jsme v Kramatorsku, tam jsme potkali jednoho veterána od 56. mariupolské brigády, který byl minulý rok zraněný, přišel o nohu. Teď jako invalida žije se svojí rodinou,“ popisuje Laura lidi, kterým dodali generátor. Po předání zamířili do Charkova. Zde pak například na rozlehlém sídlišti Saltivka předali jeden z generátorů rodině, která tam utekla z Kupjansku, kde se sváděly tvrdé boje.
„Mají handicapované dítě, o které se starají, a ještě s nimi žije jejich 92letý tatínek. Žijí v Saltivce asi ve 12. patře v rozstříleném paneláku, okna zabedněná kartonovými deskami,“ popisuje Laura. Právě sídliště je nejostřelovanější část města.
Zima a ruské ostřelování mobilizovaly i Čechy. Na současnou sbírku na generátory už přispělo přes 90 tisíc dárců. Částka, kterou se podařilo vybrat, pak k nedělnímu odpoledni činila bezmála 170,5 milionu korun. Velkou část generátorů se daří nakupovat přímo na Ukrajině.
„Na Ukrajině jsme na tom tak, že tam jsme utratili něco mezi 50 až 60 miliony korun – zatím. Víme, že jsme na trhu skoupili většinu velkých výkonných generátorů, které byly v Kyjevě a v okolí,“ říká spoluautor projektu Dárek pro Putina Martin Ondráček. Tisíce malých generátorů pak kupují v Česku.
„Musíte mít hromady papírů na to, aby proběhlo celní řízení. Pokoušíme se některé zásilky proclít už dneska, aby během víkendu mohly odjet. Náš cíl je do konce příštího týdne nemít na účtech z těch peněz ani korunu,“ popisuje Ondráček. Podobně se už na Ukrajině podařilo předat vyšší desítky generátorů. Nakupují je přímo na Ukrajině. Mnohdy je ale problém je sehnat. Je jich nedostatek.
„Potkáváš rodiny s šesti dětmi, které pláčou, že nemají teplo, nemají světlo, je jim zima. Třeba v jednom hospicu nám říkali, že od 10 od rána do 10 večer nemají teplo a světlo. Je to mimochodem hospic, který evakuuje imobilní, staré lidi z frontové linie a okupovaných oblastí,“ líčí Laura. A jak říká, lidé z okupovaných oblastí zažili „ruský svět“ a vracet se do něj nechtějí.
Cesty na východě přitom nejsou bezpečné. Sítě, které mají chránit silnice před útoky dronů, jsou místy roztrhané. „Drony na tebe čekají, zalétávají pod sítě. Jednu cestu jsme třeba jeli třikrát, a když jsme to měli jet počtvrté, tak nám volali vojáci, ať v žádném případě nejezdíme, že jenom od rána drony ulovily asi deset aut,“ vzpomíná dobrovolnice na čerstvý zážitek.
Česká iniciativa pak k rozdělování generátorů používá i zaběhlou infrastrukturu – církev. „Strašně dlouho jsme si lámali hlavu s tím, jak budeme distribuovat ty malé generátory. Protože jaký najdete klíč, komu je dát a komu ne? Jak to jako uděláte? Pošlete kamion na náměstí toho města, ať tam každý přijde? Proto jsme velmi blízko dohodě s ukrajinskou církví – lidé v ní mají přehled o lidech a potřebách. A mají strukturu, která je řiditelná,“ dodala Laura.
Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí hlavně na dopravu a energetiku, napsal na síti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Pak připsal, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Dhabí 4. a 5. února; další kolo jednání se ovšem mělo konat dnes.