Muž, který se chtěl přidat k Islámskému státu, půjde na šest let do vězení. Rozsudek je pravomocný

před 1 hodinou

Pražský vrchní soud dnes zvýšil trest Janu Silovskému, který se chtěl v Sýrii přidat k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Uložil mu šest let vězení. Vyhověl tak odvolání státní zástupkyně, která vyšší trest požadovala. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Silovského zadržela loni na začátku února turecká policie na letišti v Istanbulu. Měl u sebe letenku do města Gaziantep u syrských hranic, odkud chtěl odjet do syrského Džarábulusu a tam se připojit k bojovníkům IS. Krajský soud v Plzni Silovskému v únoru nepravomocně uložil tři a čtvrt roku vězení. Silovský se k činu přiznal i českým policistům, zpochybnil pouze to, že se chtěl v Sýrii zapojit do bojových akcí Islámského státu.

