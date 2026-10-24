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Silný vítr zastavil lanovku na Sněžku. Na vrcholu hrozí další nebezpečí

ČTK
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Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Vrchol hory je zledovatělý, řekl v sobotu ráno vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Situace se může změnit, aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu.

Krkonoše;Sněžka;hora;zima;sníh; krajina;příroda;13.10.2003
Podle údajů měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory ráno vítr dosáhl rychlosti v nárazu přes 111 km/h.Foto: HN – Jan Šilpoch
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„Sníh na Sněžce sice ještě není, ale je to tam dost zledovatělé. Lidé by si měli dávat pozor, doporučuji použít nesmeky,“ uvedl Špetla. Podle něj horní úsek z Růžové hory na Sněžku nepojede kvůli větru celý den.

Podle údajů měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory ráno vítr dosáhl rychlosti v nárazu přes 111 km/h, teplota byla minus jeden stupeň Celsia, ale pocitově vlivem silného větru až sedm stupňů pod nulou.

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Když horní úsek lanovky nejede, turisté mohou z Růžové hory v cestě na vrchol pokračovat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.

Provoz ostatních lanovek ve východních Krkonoších dnes počasí neomezilo. Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v celých Krkonoších.

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V Krkonoších má být v sobotu oblačno až zataženo, ráno s ojedinělými přeháňkami, na horách mohou trvat po celý den. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty budou devět až 12 stupňů Celsia, na horách do šesti stupňů.

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