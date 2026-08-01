Silný vítr lámal stromy. Úmorná vedra narušila v noci studená fronta

Přes území Česka přešla v noci studená fronta. Přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Třeba Netvořice ve středních Čechách zaznamenaly náraz větru o rychlosti 82 kilometrů v hodině, což odpovídá síle vichřice. Na mnoha místech ale panovala tropická noc.
Nadprůměrně vysoké byly na řadě stanic i ranní teploty, informoval na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Silný vítr v noci zaznamenal také Nový Bydžov v Královéhradeckém kraji, Olšová Vrata v Karlovarském kraji, Smolnice v Ústeckém kraji a Ondřejov ve Středočeském kraji, jeho rychlost byla v nárazech 75 kilometrů v hodině, což rovněž odpovídá vichřici.
"Srážky nebyly příliš vydatné, za 12 hodin jich spadlo nejvíc v Ondřejově 22 milimetrů a v Novém Hradci Králové 20 milimetrů," uvedli meteorologové. Po ránu byly na řadě míst vysoké teploty, třeba v Bystřici pod Hostýnem bylo 24 stupňů Celsia. Naopak ve Štítné nad Vláří naměřili 15 stupňů a Kvilda-Perla na Šumavě hlásila deset stupňů Celsia.
V posledních dnech teploty v celé zemi stoupaly nad 35 stupňů, meteorologové upozorňují na velmi silnou zátěž teplem. Teplotní rekord pro 31. červenec zaznamenalo v pátek 108 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let.
Pětina má nové maximum pro celý červenec, a pět procent dokonce absolutní rekord pro celý rok. Nejvíce naměřili v Plzni-Bolevci, kde bylo 39,4 stupně.
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